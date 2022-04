Bárbara de Regil demostró la excelente relación que tiene con su hija Mar de Regil, cuando contaron y demostraron, una vez más, qué tan distraída es.

Aunque Mar de Regil cumplió en marzo sus 18 años, tal parece que eso no le importó a Bárbara de Regil, pese a la enorme fiesta que le organizó en un centro nocturno.

Bárbara de Regil le pidió a su diseñador que le hiciera un “vestido de quinceañera” a su hija y no fue hasta que Mar de Regil vio el mensaje que notó un pequeño error en el pedido.

Bárbara de Regil encargó un vestido de quinceañera a su hija; pero tiene 18 recién cumplidos

Pues la actriz consultó a su diseñador para que le hiciera “un vestido de quinceañera” a su hija Mar de Regil, diciéndole que cuándo se podían ver para tomarle medidas.

¿Qué fue lo que pasó? Bárbara de Regil dijo “no tengo madre, soy muy distraída”, pues contó que el encargo no era un vestido de quinceañera, sino uno de graduación.

Bárbara de Regil hace gesto gracioso. (@barbaraderegil)

La joven influencer está a punto de salir de la preparatoria para encaminarse hacia el diseño de modas, por lo que le pidió a Bárbara de Regil “un vestido de graduación”.

Fue ella quien detectó el error de su mamá, cuando le pidió ver el mensaje que le había mandado a su diseñador.

“Estoy buscando para hacerme mi vestido de graduación y mi mamá le puso al diseñador que quería un vestido para mis quince años”. Mar de Regil, influencer.

Aquí la conversación del momento en que Bárbara de Regil pide el vestido de quinceañera.

“Vicent amigo oye mar mi hija esta buscando alguien q le haga su vestido de 15 años. Tú me puedes ayudar? Que vaya a tu estudio la midas y te de su idea y ya me pasas presupuesto Jajajajaja perdón de su graduación Jajajajajajajaja”. Bárbara de Regil le escribe a su diseñador.

Bárbara de Regil se ama y acepta con todo y su distracción nivel máximo

Después de reír por la anécdota, Bárbara de Regil se mostró muy seria diciendo “pero saben qué, no me importa, me acepto distraída, me amo distraída”.

Etiquetando a su esposo Fernando Schoenwald, dijo ser “distraída para unas cosas pero para otras soy ¿qué dijiste?”.

Bárbara de Regil ha demostrado tener mucha química con Mar de Regil, por lo que el error solo desató risas más no enojos.