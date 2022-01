Bárbara de Regil reconoce ser muy distraída; confunde sábado con jueves y luego evidencia que esto se puede deber a herencia materna.

Esta no es la primera ocasión en que se ve a Bárbara de Regil demostrar lo distraída que es, anteriormente contó cuando se subió al carro de un desconocido pensando era suyo.

Ahora, Bárbara de Regil no solo se evidenció a ella, también a su mamá Bárbara Alfaro, pues demostró que es tan distraída como ella.

Aunque Bárbara de Regil quiso justificar lo distraída que es con que estaba atrofiada por haber tomado un curso por dos horas, lo que sucedió frente a cámara no tiene justificación.

La actriz de ‘Rosario Tijeras’ mostró que se encontraba tomando un curso de alimentación para fortalecer sus conocimientos en el área.

Después enseñó que, tras tomar dos horas de curso, se atrofió tanto que creyó que era sábado en vez de jueves.

Pero sumado a ello, Bárbara de Regil le preguntó a su mamá “¿Qué día es hoy?” y ella aseguraba que era martes.

“Listo, terminé el curso sábado, a no, no es sábado, ¿Qué día es hoy? (martes) no, jajajaja jueves”

Bárbara de Regil, actriz.