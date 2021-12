Bárbara de Regil recuerda cuando confundió su auto con el de un desconocido , hecho que contó en el programa ‘La Cagué’.

La influencer fitness debutó en Comedy Central con su participación en el nuevo programa ‘La Cagué’, mismo en el que contó que tan distraída es.

Pese a que esta emisión ya tiene algunos días, Bárbara de Regil la compartió en modo de recuerdo y de demostración de lo distraída que es.

Bárbara de Regil se encuentra de descanso mental y físico, pues compartió que la tarde de ayer 23 de diciembre pasó el día con su hija Mar de Regil, “y no entrenamos”.

Al mismo tiempo recordó la participación que tuvo en el nuevo programa de Comedy Central, ‘La Cagué’.

Fue hace poco más de un mes que se anunció la preparación de este nuevo programa, mismo en donde Bárbara de Regil reveló que estaría.

Sin embargo, nadie conocía el concepto que tenía, debido a que era un programa nuevo.

Pero ahora que su episodio salió a la luz, la productora reveló un poco de este contenido, mismo que Bárbara de Regil compartió.

En el episodio se puede ver cómo la actriz asume ser “muy distraída” , al tiempo que platica una divertida anécdota demostrando que realmente lo es.

Bárbara de Regil tuvo participación en ‘La Cagué’, el programa de Comedy Central, en el que habló de lo distraída que es.

La protagonista de ‘Rosario Tijeras’ dijo que en una ocasión se subió al auto de un desconocido, pues creía que era suyo.

Comentó que siempre le sucede con su esposo Fernando Schoenwald, quien la deja caminar por el estacionamiento hasta que intenta abrir autos que no son suyos.

O bien, en algunas ocasiones se queda parada esperando le abra la puerta, cuando él le pregunta “¿Qué haces nena?”, le pide que le abra y él “Ese carro no es nuestro”.

La gran demostración de lo distraída que es, le sucedió con su hija Mar de Regil, pues en esta ocasión si se subió al auto sin darse cuenta que no era el de ella.

“Estoy en el teléfono, llega el coche, lo veo, dije -perfecto- me cruzo la calle, me subo al coche, me siento, volteó y veo a Mar golpeando en el video -bájate- ¿Por qué? ¡Súbete! - -ese no es - “.

Bárbara de Regil, actriz.