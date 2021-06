Bárbara de Regil se encuentra en medio de la polémica luego de que el nutriólogo Aries Terrón la acusó de amenazarlo y hostigarlo por revelar que su proteína ‘ Loving It ’ no tenía los ingredientes señalados.

Tas las críticas que ha recibido, Bárbara de Regil compartió un video donde le respondió a Aries Terrón y aseguró que él le ganó ya que ahora tiene la fama que él deseaba.

En Instagram Bárbara de Regil denunció que ella y su familia sí han sido amenazadas de muerte y violación .

En su cuenta de Instagram, Bárbara de Regil compartió un video donde habló sobre la polémica por las acusaciones en su contra por parte del nutriólogo Aries Terrón.

Bárbara de Regil destacó que se encontraba insegura de compartir un mensaje que había escrito, pero al final lo realizó para que las personas pudieran conocer la verdad de los hechos.

En el video, Bárbara de Regil puntualizó que inició sus redes sociales con la intención de empoderar y compartir mensajes de felicidad. Sin embargo, destacó que tras los diferentes ataques en su contra vive con miedo, preocupación, tristeza y ansiedad.

Bárbara de Regil reconoció que por la pandemia sus seguidores aumentaron exponencialmente. Pero también en este tiempo ha sido juzgada por sus acciones.

En este sentido destacó que siente que “respirar es equivocarme y ser juzgada”. Además destacó que también ha sido blanco de difamación y de odio.

Bárbara de Regil señaló que aunque se encuentra acostumbrada al constante juicio de las personas, tras la polémica con Aries Terrón su felicidad y su equilibrio emocional se han visto afectados.

En el video, Bárbara de Regil puntualizó que no ha amenazado al Aries Terrón y destacó que no tiene el gusto de conocerlo. Además señaló que el nutriólogo la llamó “pendeja” incluso antes de analizar su proteína.

Bárbara de Regil agradeció a Aries Terrón ya que él reveló que se encontraba mal el etiquetado de su proteína ‘Loving It’, algo que ya se había solucionado.

Destacó que las opiniones que más le interesan son las de sus consumidores y mostró que su proteína tiene la certificación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

En ese sentido Bárbara de Regil dejó en claro que no tiene el poder para amenazarlo como señala Aries Terrón.

“Lo más importante es lo que opinan tantos y tantas consumidoras, por lo tanto, no, no te he amenazado, no Aries, no tengo poder y no tengo una vara alta. mi intención no es destruirte. Tú me has lastimado desde el primer día que hablaste mí y me dijiste pendeja”

