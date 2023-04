La actriz mexicana, Azul Guaita, se armó de valor para hablar por primera vez del abuso sexual que sufrió de niña hasta los 12 años.

Azul Guaita, de 21 años de edad, formó parte de la nueva versión de Rebelde para Netflix, dando vida a “Jana Cohen” donde hace referencia al personaje icónico de Mía Colucci.

La vida de Azul Guaita no ha sido fácil y ahora se une con famosas que han alzado la voz al revelar los abusos que sufrieron en la infancia.

Azul Guaita alza la voz y habla del abuso sexual que sufrió de niña

La actriz mexicana, Azul Guaita, abrió su corazón en el podcast podcast “Soy todo lo que soy”, de la tiktoker Manu Barrios.

Donde habló de muchos aspectos de su vida, uno de ellos es el abuso sexual que sufrió por parte de uno de sus familiares.

“Fui abusada desde que tenía como tres años, hasta los 12. Quiero compartirlo porque sé qué hay muchas personas que pasaron por eso y quiero sacar algo bueno de eso”. Azul Guaita

Azul Guaita (Especial / Especial)

La joven actriz empezó a hablar de un tema profundo: la agresión sexual.

Y aunque comenta que aparenta ser una mujer dura con una vida perfecta, no es así.

Azul Guaita contó que a pesar de cumplir sus sueños de ser artista, ha vivido con algo que le atormentaba por años; pero por fin pudo sacar ese dolor que ha sido todo un secreto para ella.

“Al compartirlo muchas amigas se sintieron identificadas y me dijeron: ‘gracias por contármelo, ‘porque yo no tuve el coraje de decírselo a nadie y gracias a ti siento me siento identificada y sé que no estoy sola, y que esto me puede hacer más fuerte.” Azul Guaita

La actriz aseguró que el proceso de aceptar lo que le pasó y poder superarlo no fue nada fácil, ya que se sentía culpable por no haber dicho nada o tratar de defenderse.

“Me sentía muy culpable por nunca decirlo, por nunca hacer nada al respecto... porque me dejé, pero estaba chiquita. Me decían ‘vamos a jugar a las escondidas’, [pero] no estábamos jugando a las escondidas”. Azul Guaita

Azul Guaita no ha hecho una denuncia oficial por abuso sexual; tiene miedo a ser juzgada

Azul Guaita comentó que hasta el momento no ha denunciado de forma legal al presunto abusador por el miedo de ser juzgada por la sociedad.

“Mucha gente nos hace menos por no decir algo antes, y yo no lo he querido llevar al tema legal por el hecho de que si pasó hace un chingo ya no cuenta, que no tienes pruebas y, además, no quiero verlo (a mi agresor), eso es algo que no puedo hacer”. Azul Guaita

Para terminar, Azul Guaita dijo que independiente de no denunciar a su agresor , el objetivo de revelar su más grande secreto es ayudar a las personas que han vivido algo similar.

Para que no se queden calladas.