Consuelo Duval acusó a Federica Quijano de abandonar a un perro que rescató y su hijo defiende lo que dijo de la cantante, aunque no sabe ni quién es.

La pelea en redes sociales de Federica Quijano y Consuelo Duval podría terminar en demanda, pues la integrante de Kabah no descarta proceder en contra de la actriz.

Todo inició cuando Federica Quijano -de 51 años de edad- compartió una foto de la nueva integrante de su familia, una perrita de raza border collie.

Consuelo Duval comentó la publicación, mencionando que esperaba que no la abandonara como a un perro que había rescatado.

Federica Quijano no se quedó callada y expresó su molestia en el programa De Primera Mano, donde señaló de injusta a Consuelo Duval , de 54 años de edad.

La también diputada exhortó a Consuelo Duval a que le conteste los mensajes y le muestre pruebas de lo que dijo, pues está considerando demandarla por difamación.

Michel Duval, de 29 años de edad, fue cuestionado sobre si había sido Consuelo Duval quien comentó la foto de Federica Quijano o había sido hackeada.

El hijo de la actriz confirmó que había sido Consuelo Duval la que había acusado a Federica Quijano de maltrato de animal, pues ella tiene una gran amor por los animales.

Hijo de Consuelo Duval defiende lo que se dijo de Federica Quijano, aunque no sabe ni quién es

“Seguramente no la hackearon, esta familia defiende a los animales en cualquier sentido. No me sorprendería que si alguien merece ese comentario, ahí estará”

