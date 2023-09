Peso Pluma reacciona a las amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en su contra en Tijuana ¿se va presentar? Esto se sabe.

El martes 12 de septiembre colocaron 4 narcomantas dirigidas a Peso Pluma -de 24 años de edad- en Tijuana, donde lo amenazaban para que no se presentara el próximo 14 de octubre en el Estadio Caliente.

Fans de Peso Pluma le pidieron que hiciera caso y no realice este concierto en Tijuana, pues temen por su seguridad.

Peso Pluma tiene novia y todos sospechan quién es, pero de la amenaza en Tijuana no dice nada

Mientras en México se hablaba de las amenazas contra Peso Pluma, él desfilaba por la alfombra rosa de los MTV Video Music Awards 2023.

También cantó en el escenario de estos premios y el cantante se mostró despreocupado por las amenazas en su contra.

Un reportero del programa ‘Hoy Días’ cuestionó a Peso Pluma sobre las amenazas que le hicieron en Tijuana y cantante fue contundente al responder.

Peso Pluma en los MTV Video Music Awards 2023. (MIKE COPPOLA / Getty Images via AFP)

Peso Pluma se negó a responder otra pregunta sobre las amenazas del CJNG y pidió a sus fans que lo siguieran apoyando como ahora.

“Nada más recordarle a la gente que me sigan queriendo como siempre me han querido, como siempre me han recibido. Este es un sueño hecho realidad para mí”

Peso Pluma