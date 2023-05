A poco de filtrarse en internet un video de Paty Cantú saliendo de un hotel con Leon Leiden a las 3 de la madrugada, el rumor sobre un amorío no se hizo esperar aún cuando la grabación no compromete a ninguno.

Supuesto que reafirmó Marian Santos, exparticipante de Enamorándonos, quien aprovechó la filtración para dejar entrever que Paty Cantú es una mujer infiel y le consta -sin ningún fundamento más que su testimonio-.

A través de la cuenta de Instagram de Chamonic3, se compartió el video de Paty Cantú, de 39 años de edad, saliendo de un hotel ubicado en la Ciudad de México en compañía de Leon Leiden, de 24 años de edad.

Paty Cantú fue novia de su crush famoso, un actor de How I Met Your Mother, pero fue la gran decepción

Espacio donde se informa: “Y salieron a las 3 A.M. Cabe mencionar que los dos tienen pareja”, por lo que la exparticipante de Enamorándonos, de 27 años de edad, rápidamente comentó: “Así siempre ha sido la señora”.

Este comentario generó interés por lo que una cibernauta le pidió contar lo que sabe, por lo que Marian Santos agregó:

“Quien sabe si este video sea publicidad o no, pero de que la señora es así, es así y sin información de terceros para que no desconfíen, puras cosas en carne propia, pero no he hablado porque soy buena onda”.

Marian Santos