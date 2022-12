Paty Cantú reveló la inspiración que hubo detrás de su éxito musical “Goma de mascar”. Usuarios en redes afirman que la letra habla de Salvador Zerboni.

Cabe resaltar que Paty Cantú y Salvador Zerboni, de 43 años de edad, habrían sostenido una breve relación durante el 2009.

“Goma de mascar” es el tema que Paty Cantú lanzó por allá de marzo del 2011, en el cual habla de una relación que ya la tenía harta.

Pero fue recientemente que Paty Cantú de 39 años de edad, subió a su cuenta oficial de TikTok la historia de quien inspiró “Goma de mascar” y cómo fue que escribió la canción.

De acuerdo con la historia de Paty Cantú, “Goma de mascar” estaría inspirada en una relación con la que ella no se sentía cómoda.

“Era todo lo opuesto de lo que me gustaba normalmente, pero no me di cuenta en el momento. Así que empecé a salir con él, y de repente me empezó a volver loca, y de repente ya no lo soportaba, y de repente lo quería cortar”.

Paty Cantú respecto a "Goma de mascar"