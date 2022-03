Ariane Pellicer es hija de la actriz Pilar Pellicer , también es actriz y productora. Es conocida por su participación como Nina Heavy en el programa ¡Cachún Cachún ra ra! y ha trabajado con personalidades como Brad Pitt y Julia Roberts, pero su experiencia con esta última fue “insoportable”.

La actriz Ariane Pellicer acudió al programa de Montserrat Oliver y Yolanda Andrade , ahí habló de su carrera y de lo feliz que ha sido trabajando en el medio.

Contó que a ella le encanta no ser ella y hacer papeles diferentes y ser otras personas.

También habló de cuando actuó con Brad Pitt en la película “La Mexicana”. Lo describió como un sueño y que cuando realizó las escenas, ella estaba nerviosa.

De hecho, Ariane Pellicer asegura que llegó a salir de fiesta con él y hasta bailaron, además de que era muy querido, pero con Julia Roberts era lo contrario.

Montserrat le dijo a Ariane Pelicer que Juliat Roberts se veía “buena gente”, a lo que ella contestó que no y que no podía verla a los ojos, pero Brad Pitt sí era divino.

“No fíjate que no, de que no puedes verla a los ojos, o no sé ahorita, pero en ese momento no. Para actuar sí. Pero él sí es divino”.

