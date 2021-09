Arath de la Torre feliz que continúa ‘Dr. Cándido Pérez’: “Para los retractores que pensaron que no funcionaba”

Desde que se anunció que Arath de la Torre sería el protagonista de la nueva versión del ‘Dr. Cándido Pérez’, el conductor se mostró muy feliz.

Sin embargo Arath de la Torre recibió un revés cuando surgió el rumor de que el ‘Dr. Cándido Pérez’ habría sido cancelado por bajo rating.

Durante el programa Hoy, Arath de la Torre le respondió a sus retractores y confirmó que la nueva versión del ‘Dr. Cándido Pérez’ se une a la barra ‘Noche de Buenas’.

Luego de varios rumores sobre la cancelación de ‘Dr. Cándido Pérez’, Arath de la Torre presumió que su programa continúa y mandó un mensaje a sus retractores.

Durante el programa Hoy, Arath de la Torre destacó que ‘Dr. Cándido Pérez’ será parte de la barra ‘Noche de Buenas’, una barra con diferentes programas de comedia que se trasmite después del Noticiero con Denise Maerker.

Antes de presentar la nota de los promocionales por el cambio de día, Arath de la Torre se mostró muy agradecido y espera que la gente los reciba con mucho cariño.

Ya dentro de la nota, Arath de la Torre le mandó un mensaje a todos sus retractores. Aunque no reveló por qué el cambio destacó que fue una manera de proteger el proyecto.

“Los retractores que pensaron que este programa estaba enterrado y que este programa no funcionaba, no voy a entrar en detalles porque no me corresponden, pero la empresa de cierta manera nos está cuidando y cuido el proyecto”

Arath de la Torre