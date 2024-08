Arath de la Torre no quería entrar a La Casa de los Famosos México 2024, pero al final recordó el dicho: “con dinero baila el perro”.

La Casa de los Famosos México 2024 tendrá su segunda eliminación y Arath de la Torre -de 49 años de edad- es uno de los nominados.

Su esposa Susy Lu reveló que el conductor estaba dudoso sobre ingresar a La Casa de los Famosos México 2024, pero algo lo hizo cambiar de opinión.

Susy Lu -de 39 años de edad- contó en de Primera Mano que notaba muy contento a Arath de la Torre en La Casa de los Famosos México 2024.

Arath de la Torre ya tiene experiencia en reality como La Casa de los Famosos México 2024, pues fue parte de Big Brother VIP hace 22 años.

La esposa de Arath de la Torre reveló que el conductor entró sin ningún tipo de estrategia, pues en realidad no quería ingresar a La Casa de los Famosos México 2024.

“En principio él no quería regresar a un proyecto así de estar encerrado, él decía: ‘yo ya lo viví’. Él no llevaba ningún tipo de estrategia, no tenía miedo, al contrario, creo que Arath está en su mejor momento”

Susy Lu