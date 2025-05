Anyolina Broy contó cómo fue la pelea con Manola Díez -de 50 años de edad- que terminó en una cachetada y sin una disculpa.

Manola Díez fue despedida de Teatro en breve tras darle un golpe a su compañera, la actriz y productora Anyolina Broy.

En entrevista con De Primera Mano, Anyolina Broy habló de la cachetada que le dio Manola Díez y reveló qué desató la ira de la actriz.

Anyolina Broy contó que compartía foro con Manola Díez y ella le pidió permiso para colocar un material en el lugar.

Manola Díez se molestó y le dijo con voz grosera que se decidiera si salía o entraba del lugar.

“Yo compartía la misma sala que ella (…) no había público y yo aproveché para pasar para poner una cortina (…) su reacción fue: ‘Si no queda de otra, pasen’, así alterada”

La actriz enfrentó a Manola Díez y le pidió que no fuera tan grosera, lo que desató una pelea.

“Me lanza la puerta super grosera, me regreso y le dije: ‘Discúlpame, yo no voy a permitir esto, me parece que ya has tenido muchas faltas de repesto’”

Anyolina Broy