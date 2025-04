La legendaria Anjelica Huston, conocida por su inolvidable interpretación de Morticia Addams en Los locos Addams, ha hecho una confesión que nos llena de admiración.

A sus 73 años de edad, la icónica actriz ha revelado en una reciente entrevista que es una sobreviviente de cáncer.

Durante la emotiva charla, Anjelica Houston dejó ver su fortaleza y la difícil batalla que enfrentó lejos de los reflectores.

Anjelica Huston (AP Photo)

Anjelica Huston sobre su experiencia co el cáncer: Logré sobrevivir y estoy orgullosa de mí misma”

Anjelica Huston siempre ha sido reservada sobre su vida privada, pero esta vez decidió romper el silencio y hablar con la revista People sobre la complicada etapa que vivió, como una manera de inspirar a otros que atraviesan situaciones similares.

“Fue un momento muy serio para m. Logré sobrevivir y estoy orgullosa de mí misma”, declaró con la elegancia y serenidad que siempre han caracterizado a Anjelica Huston.

La actriz no especificó el tipo de cáncer que enfrentó, pero sí comentó que el diagnóstico llegó en un momento en el que pensaba que su salud estaba estable.

Anjelica Huston (AP Photo)

Esto fue poco después de que Anjelica Huston promocionara el lanzamiento de la película John Wick: Capítulo3 - Parabellum, que ella protagonizó junto a Keanu Reeves

“Fue un gran shock, pero me hizo ser consciente de lo que no debía hacer, de los lugares a los que no debía ir. Uno de esos lugares era tomarme la vida demasiado en serio. Así que ahora, cuando surge la oportunidad, me río e intento no darle demasiada importancia a las cosas”, comentó.