A una semana de hacerse público el romance de la hija mejor de Pepe Aguilar se sospecha que éste duró poco, llegó a su fin. ¿Ángela Aguilar y Gussy Lau terminaron? El cantante le habría dedicado una canción de amor.

Luego de que José Manuel Figueroa dejó entrever que Ángela Aguilar regresó a la soltería, el compositor Gussy Lau publicó un video que confundió a sus seguidores.

El compositor de 33 años de edad dio un adelantó de una canción de desamor que posiblemente escribió inspirándose en Ángela Aguilar.

“He tenido días buenos y no tan buenos, desde aquella noche que dijiste adiós. He tenido tardes donde no me acuerdo cuando me dijiste no eres tú, soy yo”, reza la nueva composición de Gussy Lau.

Y sin más deja claro que la canción fue creada y pensada por un mal de amores:

“Bien dicen que no te enamores. Ahorita ando vibrando bajo, ya saben cómo es aquí abajo. Hay días que no duele el pecho, despierto con el pie derecho. A veces me sonríe la vida y miro claro la salida, pero hoy no” Gussy Lau

Cabe señalar que esta composición será cantada por la agrupación Hijos de Barrón.

Aunque los seguidores del compositor dan por hecho que Ángela Aguilar decidió ponerle fin al noviazgo debido a que no quería rodearse de escándalos ni mucho menos afectar su carrera artística, esto no está confirmado.

Sobre todo porque Gussy Lau aún sigue en Instagram a Ángela Aguilar, ¿será que la pareja prefiera llevar su relación lejos de cámaras?

Ángela Aguilar se pase en París en medio del escándalo

Ángela Aguilar está cumpliendo lo dicho, se está tomando un tiempo. La hija menor de Pepe Aguilar se fue a París para despejarse y buscar las respuestas sobre lo que hará tras destaparse su relación con Gussy Lau.

Poco a poco la cantante, de 18 años de edad, retoma las redes sociales, uno de sus espacios favoritos.

A través de Instagram, Ángela Aguilar presume sus paseos en la ciudad del amor donde se encuentra acompañada de su mamá y sus seres queridos quienes le han brindado su amor y su apoyo frente a la traición del compositor.

Recordemos que fue Gussy Lau quien confirmó estar en una relación con la famosa, la cual comenzó en febrero pasado.