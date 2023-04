Increíble, pero cierto. A más de 3 meses de haber celebrado a lo grande el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar, Ángela Aguilar sigue siendo blanco de burla de sus detractores.

Verás, en su más reciente publicación de Instagram, Ángela Aguilar, de 19 años de edad, presumía la deliciosa hamburguesa que se comía, pero esto fue motivo de burla.

Y no porque los fans de Ángela Aguilar dudaran de su gusto por el popular alimento sino porque sus detractores querían saber si era una hamburguesa Argentina.

“25% de hamburgo”, “¿Es de Buenos Aires?”, “No es mexicana, es oportunista”, “Una clara foto de desprecio a México”, “8% burguesa”, “50% vegetariana y 50% carnívora”, “Ahora salió burguesa”,

“¿A poco las argentinas comen hamburguesas? A no cierto, tú eres estadounidense”, “Como mexicana está mujer nao me representa”, expresan entre comentarios.

Se burlan de Ángela Aguilar (@angela_aguilar_ / Instagram)

Ángela Aguilar divide opiniones por ¿comerse una hamburguesa?

Sin embargo, hay quienes la defienden: ¿En serio la gente sigue llorando por un comentario que hizo Ángela Aguilar? ¿Alguien me puede explicar si insultó a su país o si fue algo más? No me explicó por qué tanta negatividad”,

“Qué tristeza ver tanto odio entre los jóvenes”, “Envidia es lo que proyectan”, “Como dice el dicho: ‘el enemigo más grande de un mexicano es otro mexicano”, citan.

¿Por qué Ángela Aguilar causó el enojo de los mexicanos?

En diciembre de 2022, Ángela Aguilar desató la furia de algunos mexicanos al celebrar a lo grande la victoria de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar.

Y es que abordo de su jet privado, la hija menor de Pepe Aguilar, de 54 años de edad, reveló tener ascendencia Argentina.

“No te lo puedo explicar porque no vas a entender. 25% Argentina y 100% orgullosa. Hoy todos somos más celestes que el cielo”, escribió en Instagram.

Ángela Aguilar dice que es 25% argentina (Instagram/@angela_aguilar_)

Resulta que la abuela materna de la cantante es originaria del país sudamericano y su mamá, Aneliz Álvarez -de edad desconocida-, residió un tiempo en aquella nación.

Pepe Aguilar lo confirmó al informar que su esposa es México-Argentina, y su suegra porteña, y esto no lo están soportando algunos mexicanos.