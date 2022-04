La cantante mexicana Ana Bárbara y Jhonny Caz de Grupo Firme, salieron en defensa de la intérprete Ángela Aguilar tras haberse filtrado imágenes junto a su pareja Gussy Lau.

Recordemos que este jueves, Ángela Aguilar publicó un video en el que dijo sentirse defraudada por una serie de fotografías que comenzaron a circular en la red.

Por su parte, Gussy Lau, fue señalado de haber hecho públicas las imágenes para conseguir fama.

Asimismo, el joven de 33 años fue comparado con el productor Luis de Llano, quien sedujo a Sasha Sokol cuando ella tenía a penas 14 años, pues el hombre es 15 años mayor que Ángela Aguilar.

View this post on Instagram

Ana Bárbara, quien ha trabajado con Ángela Aguilar, no tardó en pronunciarse al respecto y demostrar su apoyo a la cantante de 18 años.

La famosa dejó saber a la joven intérprete, que tiene su apoyo y señaló que confió en el hombre que la traicionó por el gran corazón que tiene.

Jhonny Caz, vocalista de Grupo Firme, tal como Ana Bárbara, expuso su apoyo a Ángela Aguilar y le aconsejó no dar explicaciones sobre su vida privada.

Asimismo, entre los comentarios del polémico video que la hija de Pepe Aguilar publicó en su cuenta de Instagram, aseguró que a sus verdaderos fans solo les importará el gran talento que tiene.

Will Smith no podrá asistir a los Oscar en diez años tras cachetada a Chris Rock

“Venga hermosa, mujer ejemplar eres, no tienes por qué dar explicaciones de cómo vives o de qué manera amas, quien realmente está contigo es por tu talento y tu ángel y esa personas no necesitan una explicación y quienes las piden no la merecen. Sigue brillando”.

Jhonny Caz