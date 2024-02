Anette Cuburu, de 49 años de edad, confirmó lo que era un secreto a voces sobre prohibición a su podcast.

Anette Cuburu inició fuerte 2024, pues volvió a arremeter en contra de Andrea Legarreta, acusándola de ser “mala persona” y de destruir carreras con ayuda de sus influencias.

En lo últimos días se ha rumorado que dicha situación ya acarreó problemas para Anette Cuburu y su podcast de YouTube ‘Anetteando’; la conductora habló sobre el asunto en reciente entrevista.

Anette Cuburu y Horacio Villalobos llegan a La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo, pero no como esperaban

Anette Cuburu se ha sumado a la puesta en escena ‘Hijas de su madre’, que se encuentra de gira por el interior del país.

Para promover la obra, el pasado martes 30 de enero Anette Cuburu y sus compañeras de elenco acudieron al programa Como en Casa, conducido por Fito Calderón, para el canal 10 de Durango.

Durante la emisión, el coductor aprovechó para preguntarle a Anette Cuburu cuán cierto era el rumor de que Televisa le prohibió a su talento ir a su podcast ‘Anetteando’.

Esta versión comenzó a circular tras darse a conocer que el actor y comediante mexicano Adrián Uribe, quien estaba invitado a su programa, le canceló de último momento.

En el programa ‘Fórmula Espectacular’, de Radio Fórmula, Joel O’Farril afirmó que Televisa no le había dado permiso a Adrián Uribe de asistir a ‘Anetteando’.

“En la semana que estalló el escándalo estaba invitado Adrián Uribe, curiosamente, Adrián ya no pudo llegar y a partir de ese día ya no hemos visto a elenco de Televisa en el podcast de Anette”.

Anette Cuburu confirmó la situación, aunque evitando ser totalmente directa, quizá pra evitar que sus compañeras de la puesta en escena, que trabajan en Televisa, resulten afectadas:

“Yo creo que lo que se ve no se pregunta, como diría Juan Gabriel. Nada más chequen lo que sale en la pantalla y lo que no sale en la pantalla, no hay ni qué contestar eso”.

Anette Cuburu