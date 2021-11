A través del programa Hoy, Anel Noreña da detalles de su relación con Andrés García, quien -en algún momento aseguró- fue “su amigo con derechos”

Complacida de que el veterano actor la mencionará en un reciente video de confesiones que publicó en su canal de YouTube, Anel Noreña aseguró que hace años que no tiene comunicación con Andrés García.

Sin embargo, volvió a confirmar que fueron grandes amigos y que Andrés García la ayudó y apoyó en su relación con José José.

Anel Noreña (@anel_norenamx / Instagram)

Y es que según la madre de José Joel y Marysol Sosa, Andrés García la ayudaba a dar con el paradero de José José cuando éste se desaparecía por varios días.

“Él mas bien me ayudaba cuando ya (estaba) casada. Pepe se me perdía porque no había seguridad. Él me lo encontraba”, se sinceró mientras un reportero del matutino de Televisa la seguía.

Inundada de recuerdos, la también integrante de Hoy le envió pidió a su viejo amigo que se cuide mucho y que goce de buena salud: “Tengo recuerdo muy bonitos de él”, citó.

Andrés García (Agencia México)

Finalmente, cuando la prensa quiso saber mas sobre la relación íntima que tuvo con Andrés García, Anel Noreña apresuró el pasado alegando fallas en su vestuario.

“Saben que siempre estoy a sus órdenes, pero mi saco se abre y se me ven las pechugas, no los puedo atender más porque se me salen las pechugas y no está tan bien”, dijo y sin más se alejó asegurando que no sabía que su brasier estaba muy escotado.

Anel Noreña (@anel_norenamx / Instagram)

¿Qué tipo de relación tuvieron Anel Noreña y Andrés García?

De acuerdo con el Andrés García, ellos se conocieron años atrás, cuando él estaba en la cima de la fama y las mujeres le llovían.

Debido a que Anel Noreña era muy guapa inevitablemente tuvo un acercamiento con el actor; sin embargo, al ver que él no buscaba compromisos no se aferró a un imposible y le pidió que le presentara al hombre con quien sí se veía en una relación.

Ese hombre era José José, quien en aquellos años luchaba por ser un gran cantante. El amor entre Anel Noreña y ‘El príncipe de la canción’ surgió pero no funcionó.

Años después, cuando José José era una hombre muy famoso, Anel Noreña volvió a pedirle a Andrés García que la pusiera en contacto con él y es que estaba convencida que lo recuperaría y así fue, se casaron.