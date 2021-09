Laura Núñez: “Que bueno que Anel Noreña va a recibir regalías” para que le pague por haber cuidado a José José

Hace unos días se dio a conocer que Anel Noreña, ex esposa de José José, podrá empezar a cobrar regalías por las ventas del cantante.

Esto luego de un largo proceso legal que Anel Noreña tuvo que afrontar.

Además de la documentación que tuvo que entregar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que se le reconociera como la legítima heredera de los bienes de José José.

Todo esto para que la compañía Sony le permitiera comenzar a cobrar la regalías que por ley, le pertenecen.

Fue en la emisión de este 6 de septiembre del programa de espectáculos “Ventaneando” que se dio a conocer lo que Laura Núñez, amiga cercana y ex asistente de José José, se expresó acerca del asunto.

Esto en un reciente encuentro con varios medios de comunicación.

Por su parte, Laura Núñez, cuidó del cantante durante sus últimos años de vida.

Por esta razón, está pidiendo a Anel Noreña que “le pague lo que le debe por haber cuidado de él”.

De acuerdo con Laura Núñez, “no había peleado lo que le correspondía porque no tenía necesidad”.

“Es algo que no había peleado porque no ha habido necesidad, pero me lo gané a pulso. (...) Yo creo que siempre merecemos el respeto como empleados”

Laura Núñez