Andrés García siente que está cerca su final: “No quiero vivir así”. A sus 81 años, el actor alarmó a sus seguidores al compartir que había vuelto a sufrir una fuerte caída.

En su último video de Youtube, Andrés García compartió que en los últimos días su estado de salud se ha visto muy mermado por lo que incluso ya se encuentra pensando en su muerte.

A casi tres meses de que Andrés García presentó a Karely Ruíz -una modelo de OnlyFans que fue la presunta culpable de su hospitalización- el actor vuelve a preocupar a sus seguidores.

A través de sus videos de Youtube, Andrés García suele estar en contacto con sus seguidores compartiéndoles algunos detalles de su día a día.

Sin embargo en su último video, Andrés García alarmó a sus seguidores al compartir que había sufrido una fuerte caída. No es la primera vez que el actor se cae, pues en mayo pasado mostró el gran moretón que tenía en la espalda luego de que perdió las fuerzas en una de sus rodillas.

Pero en esta ocasión, Andrés García preocupó a sus seguidores ya que se le puede ver cansado y débil. Incluso el famoso compartió que siente que ya se acerca su final.

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé”

Andrés García