Roberto Palazuelos revela que Andrés García se encuentra hospitalizado luego de que el actor de 81 años de edad alarmó a sus seguidores al revelar que sentía que su final se encontraba cerca.

En el último video que compartió en su canal de Youtube, Andrés García reveló que su salud se había visto mermada e incluso mostró que se habría abierto la frente tras una fuerte caída que sufrió.

El video alarmó a los seguidores de Andrés García ya que el actor se mostró cansado y débil. Incluso el famoso habló sobre la muerte y qué le gustaría que hicieran con su cuerpo.

Andrés García siempre ha mostrado que es un hombre muy fuerte e incluso a sus 81 años mostró que sigue teniendo sus encantos, como cuando conoció a Karely Ruíz -una modelo de OnlyFans que fue la presunta culpable de su hospitalización-.

Sin embargo en las últimas horas Andrés García alarmó a sus seguidores al revelar que sentía que su final ya estaba cerca pues se estaba quedando sin fuerzas.

En medio de las especulaciones sobre el estado de salud de Andrés García, Roberto Palazuelos de 55 años de edad confesó que el actor se encontraba hospitalizado.

En entrevista para el programa Hoy, Roberto Palazuelos señaló que aunque no tenía información sobre cuál era su estado de salud, le habían informado que Andrés García estaba internado en un hospital.

De acuerdo con Roberto Palazuelos, Leonardo García le había informado sobre la situación de Andrés García por lo que iría a verlo.

Roberto Palazuelos confesó que en estos momentos se encuentra distanciado de Andrés García, sin embargo haría lo posible para que una tontería no lo separará de una persona que ha sido muy importante de su vida.

“No he pedido hablar con él, pero me enteré que acaba de entrar al hospital. Estoy un poco distanciado con él, y espero ya acabar arreglar con este distanciamiento pronto porque no puedo permitir que una tontería me separa de una persona que ha sido tan importante en mi vida y a la que le tengo tanto aprecio y respeto”

Roberto Palazuelos