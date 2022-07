Andrés García siente que está cerca su final y, por ello, ha perdido todos los ánimos para vivir. Margarita Portillo, esposa del actor, es quien se encarga de apoyarlo.

En una reciente entrevista a medios, quedó en evidencia que Andrés García está decaído y enojado con las personas que lo rodean.

Y es que, mientras su esposa trata de ayudarlo para salir adelante, Andrés García discute con ella y prefiere decir “a la mierda todo”.

Aunque sigue recuperándose favorablemente tras su caída, Andrés García ya prepara su herencia porque no tiene ánimos de vivir así.

Tal como lo dijo en una entrevista anterior, Andrés García siente que está cerca de su final a sus 81 años de edad.

Margarita Portillo, esposa de Andrés García y quien lo está cuidando, brindó entrevistas a medios para aclarar el estado de salud del actor.

Asimismo, hizo hincapié en que Andrés García está muy cansado y ya no quiere vivir así.

“Si ha estado un poco débil, pero está mejor. (...) A veces se deprime y me ha llegado a decir: ‘Ya no quiero seguir adelante’, entonces pues tengo que darle ánimos a él.”

A raíz de la salud emocional de Andrés García, el también modelo ha recibido ayuda profesional para sobrellevar “su final”.

No obstante, quedó claro que Andrés García se opone a ello y ya quiere morir .

“Ando con andadera, no me siento nada bien así. (...) Ya mañana me voy a meter una pinche bomba y a la mierda todo.”

Andrés García