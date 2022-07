Andrés García, de 81 años de edad, sí pensó en suicidarse, aunque preferiría morir matando “cabrones” y si es a balazos mejor, confiesa el veterano.

En declaraciones para la revista TVyNovelas, Andrés García asegura que la semana pasada, luego de sufrir una caída que le abrió parte de la cabeza, pensó que moriría.

Andrés García (Tomada de Video )

Y aunque agradece haberse equivocado y seguir con vida dice que sí ha pasado por su mente quitarse la vida, pero Andrés García no quiere morir así:

“Yo preferiría morirme matando cabrones, meterme a donde habitan los malos y matarlos a balazos”, cita; sí, el actor quiere morir como un héroe como pasaría en una de sus películas.

Fans de Andrés García mejoran su ánimo

Sin embargo, esos pensamientos se alejan de su mente cada vez que lee los mensajes que le envían sus fans, quienes lo hacen sentir querido y le desean una pronta recuperación.

Por lo que Andrés García se anima un poco y se esfuerza a seguir las indicaciones médicas así como se deja cuidar por su esposa Margarita.

“Yo honestamente no me había dado cuenta del amor que me tiene Margarita y del que yo le tengo”, se sincera y agradece su compañía aún cuando siguen peleando la mayor parte del tiempo.

Margarita Portillo y Andrés García (captura de pantalla / Andrés García Instagram @andregarciaoficial)

Andrés García habla de la actual relación con sus hijos

Por otra parte, Andrés García ya arregló sus cosas y es que tiene claro que en cualquier momento puede morir, sobre todo porque la cirrosis que padece está acelerando el proceso.

De acuerdo con ‘el consentido de Dios’, gran parte de sus cosas están destinadas a su esposa Margarita y otra parte al hijo de ésta.

Mientras que los hijos del actor no están considerados ya que él no les perdona su desapego sobre todo ahora que se encuentra mal de salud.

No obstante dice no sentir rencor por ellos puesto que entiende que su hijo Andrés está trabajando en una tienda “muy elegante” en Miami, donde sus jefes son estrictos y no dan permisos.

Su hijo Leonardo procura hablarle todos los días y hasta le ha pedido ir a Las Brisas para pasar tiempo con él y sus amigos.

Respecto a su hija Andrea…él no quiere saber nada de ella puesto que dice que no tiene su sangre y que además nunca la perdonará por haberlo acusado de violarla cuando era una niña, lo que es falso.