Andrés García prepara su serie y asegura es más interesante que la de James Bond por lo que las personas no querrán perderse la historia de su vida.

Luego de que su salud se vio mermada, Andrés García de 81 años de edad confesó que ya se encuentra preparando todos los detalles de lo que quiere que pasé con sus propiedades cuando él ya no esté.

Al igual que Luis Miguel, Andrés García confesó que le gustaría tener su propia serie de televisión y de esta manera contar todas las anécdotas que vivió. El actor incluso confesó que será más interesante que la de James Bond.

Andrés García preocupó a sus seguidores en el mes de julio luego de que se reveló que había sido hospitalizado. En medio de la controversia, el actor reveló que se había tomado unos medicamentos de manera errónea y eso había perjudicado su salud.

Desde ese momento, Andrés García ha mostrado que ya se encuentra mejor e incluso confesó que ya se encuentra preparando todos los detalles para el momento en el que él ya no esté.

En el programa Hoy se presentó una nota con Andrés García en donde confesó lo que le gustaría que pasará con su casa de Acapulco e incluso ya se encuentra hablando con sus hijos para que este sueño se haga realidad.

Andrés García destacó que le gustaría que su propiedad fuera un hotel donde las personas pudieran tener servicios y así conocer dónde vivió.

Durante su conversación, Andrés García resaltó que ya incluso se encuentra preparando su serie televisiva la cual será más interesante que la de James Bond.

Andrés García tiene pensar todos los aspectos de su vida, sin guardarse nada incluso relatar cuando James Bond vivió en su casa.

En ese sentido, Andrés García contó que Sean Connery se enamoró de una instructora de buceo y por eso se fue a vivir a su casa.

Luego de que hizo famoso por todas las películas que realizó a lo largo de su trayectoria, Andrés García confesó porque ya no aceptado participar en ningún otro proyecto.

Andrés García destacó que no está dispuesto a participar en una historia mala, donde los actores, directores y productores sean “malos”.

“No hago películas malas, no con malos actores ni con malos directores, ni con malos productores. Yo he escogido de las de las 180 o de las 204 películas que he tenido éxito en la mayoría porque como dijo Einstein ‘no trabajo con pendejos’”

Andrés García