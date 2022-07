Andrés García confiesa que pensó que ya se iba a morir: “Esto es una catástrofe”. El actor de 81 años de edad confesó la pesadilla que vivió luego de que le dieron una pastilla que no era.

En medio de las especulaciones en torno a su estado de salud, Andrés García confesó que ha vivido días muy difíciles y ahora se encuentra gastroenterólogo que lo pueda ayudar a mejorar su salid.

Andrés García confesó que anduvo como loco tres días, pero afortunadamente ahora se encuentra mejor. Las declaraciones del actor se dan luego de que Roberto Palazuelos confesó que se encontraba hospitalizado.

Andrés García (@andresgarciatvoficial/Instagram)

Andrés García confiesa que padece cirrosis por lo que ya no puede tomar una gota de alcohol

Andrés García preocupó a sus seguidores luego de que compartió un video en donde señalaba que sentía que estaba cerca su final.

De inmediato sus seguidores se alarmaron pues aunque anteriormente habría sufrido fuertes caídas, ahora se le podía ver cansado y débil.

Para calmar todos los rumores sobre su estado de salud, Andrés García concedió una entrevista a Maxine Woodside donde reveló que tenía cirrosis.

“Ya no puedo tomar nada de tequila ahora resulta que tengo cirrosis” Andrés García

Andrés García alabó la paciencia que ha tenido su esposa Margarita para cuidarlo pues desde el primer momento ha estado muy al pendiente de su estado de salud.

“Esto es una catástrofe, yo estoy confundido si no hubiera sido por Margarita no sé qué hubiera hecho. No me había dado cuenta el tipo de mujer tan buena que yo tenía” Andrés García

Durante su conversación, Andrés García señaló que desde hace dos meses empezó con diarreas y se deshidrató, lo que mermó su salud.

“De repente me empecé a sentir mal y diarreas de dos meses, me quedé muriéndome de deshidratación” Andrés García

Andrés García puntualizó que se encuentra buscando un lugar donde pueda ser atendido ya que por su presión no puede viajar a la Ciudad de México.

“Empezamos a ir a hospitales y lugares, no puedo ir a la Ciudad de México porque la altura me sube la presión” Andrés García

En ese sentido Andrés García señaló que se encuentra buscando a un buen gastroenterólogo que lo pudiera revisar, pero no en la CDMX.

“Ando buscando un gastroenterólogo, pero tiene que ser excelente. Hace más difícil todo el que no me puedan ver personalmente” Andrés García

Andrés García confiesa que por tres días estuvo como loco después de que se tomó unas pastillas que no eran las que le recetaron

Andrés García confesó que su pesadilla no solo es por la cirrosis, sino que vivió una experiencia terrible ya que alguien le dio unas pastillas que no eran.

“Esto es mucho más dramático de lo que parece, ayer fue una cosa terrible porque resulta que me dieron unas pastillas, que no eran lo que deberían de ser” Andrés García

Durante su plática, Andrés García confesó que esas pastillas lo pusieron como loco e incluso insultó a todas las personas que se encontraban a su alrededor, hasta Margarita.

“Venían en un cartoncito, anduve como loco tres días. Sin saber, insulte a todo el mundo, a la pobre Margarita también” Andrés García

Andrés García confesó que no se acuerda lo que vivió, pero que incluso unos policías se acercaron para comentarle que estaba como loco poniendo en riesgo su vida ya que salió con su automóvil.

“Un desastre y no me acuerdo. Hasta los policías de la costera me decían ya se siente mejor Don Andrés porque llegó dos días como loco, peligrosísimo estuvo manejando como loco” Andrés García

Tras relatar su mala experiencia, Andrés García destacó que las malas pastillas le afectaron su percepción por lo que poco a poco va recordando lo qué pasó en ese tiempo.

“La pastilla esa me reventó el cerebro, aparte de la cirrosis” Andrés García

Hospitalizan a Andrés García de emergencia (@andresgarciatvoficial/Instagram)

Andrés García espera que cuando llegué su muerte no sea en unas condiciones tan dramáticas

Sobre su caída, Andrés García explicó que en realidad la pastilla le provocó pesadillas y él se empezó a golpear con las paredes y el piso.

“La pastilla esa me da pesadillas, donde sueño que estoy peleándome en una guerra rara con guerreros de otros países. Cuando recupero la conciencia estoy golpeando las paredes con la cabeza, las manos, una película de terror” Andrés García

Andrés García confesó que afortunadamente ya se sentía mejor, pero en algún momento pensó que si se iba a morir de lo mal que la pasó.

“Ahorita me siento un poco mejor, gracias a Margarita ahí vamos llevando eso. La verdad no me siento tan mal como ayer, yo creí que ya me iba. De todas maneras, uno se tiene que ir en algún momento” Andrés García

En el video Andrés García puntualizó que se puso como loco, pero no había sido por el alcohol, pues desde hace tiempo que ya no toma.

“Tengo dos meses sin alcohol” Andrés García

Al ser cuestionado sobre su hijo Leonardo, Andrés García destacó que si lo había visto y que incluso se había quedado en su casa.

“Lo vi ayer o antier, creo que me quede un día en su casa” Andrés García

Andrés García puntualizó que está consciente que en algún momento llegará su muerte, pero espera que no sea en unas condiciones tan dramáticas.

“Espero salir adelante de esto, lo que dure pero en unas condiciones no tan dramáticas como estas” Andrés García