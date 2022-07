Los problemas de salud de Andrés García ha desatado rumores sobre su relación con sus hijos, pues se especulaba que a pesar del estado del actor, no lo han ido a visitar, además, Leonardo se niega a hablar sobre la salud de su papá.

Por si fuera poco, los hijos de Andrés García acudieron a Acapulco a pasar unos días con su mamá, pero no acudieron a ver a su padre.

Además, en una entrevista el actor manifestó que para él no existía su hija Andrea García, por supuestamente haber inventado que él había abusado de ella.

Andrés García, actor y modelo (@andresgarciatvoficial)

Estas declaraciones provocaron que Andrea García hiciera un video, desmintiendo que ella haya acusado a su padre de abuso.

También manifestó que espera ver muy pronto a su papá, pues está preocupada por su estado de salud y espera poder reunirse con sus hermanos.

Andrés García (Tomada de Video )

Leonardo García se niega a hablar del estado de salud de su papá

El hijo de Andrés García tuvo un encuentro con la prensa durante una despedida que tuvo la actriz Susana Dosamantes.

Leonardo García es amigo de Paulina Rubio y acudió a darle el pésame, pues describió a la actriz como una persona extraordinaria.

Cuando le preguntaron sobre la salud de Andrés García, dijo que prefería no tocar el tema: “Yo prefiero no tocar ese tema, vengo a otro tema aquí, no son momentos para hablar de estas cosas”.

El también actor explicó que no quería meterse en eso y pidió respeto, lo que hace especular que Leonardo García no tiene una buena relación con su padre.

El hijo mayor de Andrés García comparte fotografía junto al actor

Andrés García contó en una entrevista, que sus hijos Andrés y Leonardo estaban al pendiente de su salud.

Pero, Leonardo y Andrés visitaron Acapulco con su madre y no fueron vistos con Andrés García.

A pesar de todo, el programa ‘La mesa caliente’ mostró unas fotografías donde se veía a los hijos de Andrés García junto a sus padres en Acapulco.

El actor tiene tres hijos, pero Andrés García ha manifestado que no tiene interés de hablar con su hija Andrea a pesar de que ella se ha mostrado preocupada por su estado de salud.