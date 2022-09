Durante una entrevista para ‘Ventaneando’, Margarita reveló que a pesar de que Andrés García esta al filo de la muerte, bloqueó a uno de sus 3 hijos para siempre.

Esto aseguró la esposa de Andrés García se debería ala falta de interés que habrían mostrado por la salud del actor quien se encuentra postrado en cama.

Pues cabe mencionar, Andrés García tienen cirrosis hepática lo que junto a su anemia estaría deteriorando su salud rápidamente.

En una entrevista en exclusiva para ‘Ventaneando’ Margarita López Portillo, la esposa de Andrés García habló sobre el estado de salud del actor.

Y es que el actor de 81 años de edad estaría en cama desde ya un tiempo debido a que padece cirrosis hepática y anemia.

De acuerdo con la esposa del actor, este seguiría deteriorándose debido a que no sigue las recomendaciones médicas y a que esta falto de motivación.

Sin embargo, no existiría un diagnóstico claro sobre lo que le depara a Andrés García pues esto dependerá de los tratamientos que siga y muchos otros factores.

Mientras el actor se encuentra postrado, le preguntaron a Margarita si alguno de sus hijos se encontraría en contacto con él.

Empezando por el primogénito del actor, Andresito García Jr., la novelista destacó que aunque este sí esta en contacto y sabe sobre la situación de su papá se mantendría sin más acercamientos.

Asimismo mencionó Leonardo, con quien el actor esta peleado, estaría al pendiente de su situación pero que sería el actor quien lo evita, cosa que ella intentará solucionar.

Y por último mencionó que pese a que se rumoreo que Andrés García ya se había reconciliado con Andrea, la tiene bloqueada y ella no lo ha buscado desde hace diez años.

Andrea no me escribe, pero a parte Andre me pido que la bloqueara, Andrés García esta muy enojado con ella, (…) No ha sido una constante en la vida de Andrés”

Margarita