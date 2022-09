Desde hace varios meses, Andrés García ha manifestado que está delicado de salud, pero lo más preocupante es que volvió asegurar que está viviendo sus últimos días.

El actor de 81 años de edad, tiene un canal en YouTube donde responde preguntas de sus seguidores.

Sin embargo, en su último blog apareció su esposa Margarita Portillo, para mencionar que Andrés García ha estado delicado de salud.

Cuenta que hace un par de semana sufrió una caída que le provocó varias heridas , por lo que se mantienen en reposo.

Andrés García reveló hace unos meses que padece cirrosis, pero no había encontrado un médico que lo tratara.

Margarita Portillo menciona que esta enfermedad y sus problemas en la médula espinal lo mantienen en cama.

El actor se encuentra delicado de salud, incluso le realizaron una transfusión de sangre de emergencia y el 15 de septiembre estuvo hospitalizado.

“Se le hizo una transfusión de plasma y se le trataron algunas otras cosas, complicaciones con respecto a la cirrosis” contó Margarita Portillo, quien desde hace años ha estado a cargo del cuidado del actor.

La esposa del actor manifestó que la cirrosis ha repercutido rápidamente en la salud de Andrés García, por su edad y otras enfermedades que padece.

En el último video publicado en el canal de Andrés García, el actor apareció desde la cama de un hospital y se le nota más delgado, además de que su forma de hablar es más lenta.

“Vamos a ver cómo salimos de esta, me van a poner plaquetas”, fueron algunas de las palabras que dijo Andrés García con gran dificultad desde el hospital.

Por segunda ocasión, Andrés García dijo que siente la muerte muy cerca: “Amigos, quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García , porque se siente muy enfermo y muy débil”.

Andrés García también aprovechó su video para advertir a los jóvenes sobre las consecuencias de la cirrosis hepática.

“Yo ya cumplo 82, yo pensé: ‘son historias de nuestros papás’ yo nunca conocía a alguien con cirrosis hepática. Quiero informarles, piénsenlo, pues a los 82 años me dio cirrosis. Creanme que no es agradable, mi mujer Margarita me aguanta todas las pendejadas que hago”

Andrés García