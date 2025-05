Andrea Legarreta -de 53 años de edad- llevaba dos años sin besar y ya lo volvió a hacer; hasta sudó porque ni recordaba lo que se sentía.

Tras su separación en 2023, Andrea Legarreta no ha tenido una relación sentimental y tampoco había besado a otro hombre que no fuera Erik Rubín.

A pesar de su feliz soltería, Andrea Legarreta llevaba años sin besar y cuando lo volvió hacer, hasta sudó de la emoción.

La actriz regresó a la actuación y durante una de sus escenas, volvió a besar.

“Desde que nos separamos Erik y yo, yo no he salido con nadie (…) no me había besado con nadie, imagínate el nervio, me acordé que sí sabía bien”

Andrea Legarreta