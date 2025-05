Andrea Legarreta -de 53 años de edad- ve “muy imbécil” a quien la ha acusado por supuestamente inventar su divorcio de Erik Rubín.

A dos años de haber anunciado su separación, Andrea Legarreta sigue enfrentándose a cuestionamientos por la gran relación que mantiene con Erik Rubín, de 54 años de edad.

Esto ha hecho suponer a algunas personas que en realidad Andrea Legarreta y Erik Rubín no se separaron, pero ella ya les contestó de manera contundente.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Andrea Legarreta fue cuestionada sobre la gran relación que mantiene con Erik Rubín después de haber anunciado su divorcio.

Sin embargo, Andrea Legarreta no dudo en mostrar su molestia por los rumores que aseguran que fingió su separación de Erik Rubín, ya que siguen compartiendo varios momentos e incluso viajes.

De manera contundente, Andrea Legarreta consideró que es de “muy imbécil” pensar que inventó su divorcio de Erik Rubín y que todavía siguen juntos.

En ese sentido, Andrea Legarreta destacó que no habría razones para fingir una separación, pues no ganarían nada.

“Qué digan misa. Imagínate si saliera a inventar una historia así. Necesitas ser muy imbécil para decir ‘ay, nos separamos, pero no es cierto’. No ganamos nada con eso”

Andrea Legarreta dejó en claro que su buena relación con Erik Rubín es gracias a su inteligencia emocional, ya que ambos han priorizado el bienestar de sus hijas.

Y es que Andrea Legarreta recordó que en realidad con Erik Rubín nunca tuvo una pelea, sino que simplemente su amor cambió de sitio.

A dos más años de su separación, Andrea Legarreta confesó que no ha salido con nadie, pese a que ha sido vinculada con algunos famosos.

Andrea Legarreta incluso sorprendió al revelar que su primer beso tras la separación fue con Fernando Colunga, con quien comparte créditos en la telenovela Amanecer.

“A ver, esta confesión también va para ustedes (la prensa); desde que nos separamos Erik y yo, yo no he salido con nadie, más allá de lo que puedan pensar o lo que puedan decir, o inventar sus historias, no me había besado con nadie”

Andrea Legarreta