Andrea Legarreta reta a que le comprueben que dijo que “el dólar no afecta a los mexicanos”

Andrea Legarreta fue la reciente invitada al Escorpión Dorado. Durante la sección “Al Volante”, la conductora del programa Hoy se confesó sobre diferentes temas incluida su relación con Erik Rubín.

Una de las polémicas que ha seguido a Andrea Legarreta fue cuando en 2019 habló con Raúl Araiza sobre el incremento del dólar.

Andrea Legarreta confesó que ese momento fue uno de los más difíciles ya que incluso recibió amenazas de muerte.

Andrea Legarreta (Tomada de video.)

Andrea Legarreta reta al Escorpión Dorado por polémica del dólar: “Siéntate, búscalo, y si lo encuentras… te hago un hijo”

A unos días de haber celebrado los 23 aniversario del programa ‘Hoy’, Andrea Legarreta se sinceró sobre las polémicas que ha vivido dentro del matutino.

Durante su conversación Andrea Legarreta se burló del rumor de que maneja los hilos del programa Hoy y aseguró que uno de los problemas es que la involucran en cosas que no ha dicho ella.

“Lo peor del caso, es que luego hasta tus cagadas, que no son tus cagadas, te las ponen a ti, te las adjudican, o sea las cagadas de otros a veces también nos tocan a todos, es como de en Hoy dijeron” Andrea Legarreta

En ese sentido recordó su polémica tras sus declaraciones sobre el incremento de dólar y retó a las personas a que le comprueben que ella dijo que “el dólar no afecta a los mexicanos”.

“Otras también me las han inventado, por eso a veces hasta les he apostado una lana, mándame el video donde digo que el dólar no afecta a los mexicanos, y te doy en dólares algo que afecte mi bolsillo” Andrea Legarreta

Incluso retó al propio Escorpión Dorado para que demostrará que ella había dicho eso.

“Siéntate, búscalo, y si lo encuentras… te hago un hijo” Andrea Legarreta

Tras ver el video Andrea Legarreta reconoció que la paso muy mal pues ella no había dicho tal comentario.

“Al principio me dolió mucho porque yo decía ‘yo no lo dije’… sé que tengo mis momentos de estupidez, pero se necesita ser bastante más estúpido para darte cuenta que el dólar afecta no solo la economía de México, sino del mundo” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta confesó que incluso le llegaban amenazas de muerte para ella y su familia.

“Me decían de todo, pero amenazas de muerte, a mis hijas, a mi familia, yo decía a ver, ojo, cuando la cagó, yo soy una persona que sí me gusta aceptar (…) sí aceptó mis errores, pensemos que si lo hubiera dicho hubiera salido a decir, la neta si me resbale, pero de eso a que me amenacen de muerte” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta le responde a Alfredo Adame

En diversas ocasiones Alfredo Adame ha señalado que por culpa de Andrea Legarreta lo corrieron del programa Hoy.

Sin embargo Andrea Legarreta aclara la situación y reveló que cuando ella salió, Alfredo Adame continúo como uno de los conductores.

“Fíjate, en el primer cambio que hubo de Hoy, Alfredo fue uno de los que se quedó y a nosotros nos mandaron a volar, entonces yo creo que ahí viene una confusión en su historia, porque él dice que salió de Hoy por mi culpa, pero en realidad, si le recordamos, yo en la primera parte donde hubo cambios yo salí y él se quedó” Andrea Legarreta

¿Cuáles son los exconductores de Hoy que extraña Andrea Legarreta?

Andrea Legarreta le confesó al Escorpión Dorado que si tuviera el poder que dicen que tiene en el programa Hoy no se hubieran ido: Martha Carrillo, Mauricio Mancera, Natalia Tellez y el “Papirrin”.

Andrea Legarreta y Mauricio Mancera (Captura de pantalla / Youtube / Hoy)

Sin revelar más detalles, también reconoció que habría unos conductores con los que no hubiera trabajado si tuviera poder de decisión.