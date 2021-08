Escorpión Dorado explica por qué no va a estar en “El Tenorio Cómico” a pesar de que sí está anunciado

El show de teatro, “El Tenorio Cómico”, es una obra de comedia muy popular, que se caracteriza por hacer que el público pase un buen rato, además de tener algunas improvisaciones.

Algunos de los participantes que se presentarán al Tenorio Cómico 2021 son: Daniel Bisogno, Maribel Guardia, Arath de la Torre, Claudio Herrera, entre otros.

Como sabemos, los carteles para anunciar el Tenorio Cómico de este año ya han comenzado a circular, por lo que El Escorpión Dorado ha podido verse anunciado para el evento.

Sin embargo, Alex Montiel, quien da vida al Escorpión Dorado, publicó en su canal de Youtube “La Lata”, un reciente video en el que indica a todos sus fans que no asistirá al evento.

Es entonces que el youtuber inicia explicando que su relación con el productor de El Tenorio Cómico es de lo más cordial. Además, informó que fue Alex Gou quien lo invitó a participar en la nueva temporada del show.

Posteriormente El Escorpión Dorado continua diciendo todo el elenco de la obra “le cae increíble”, además de que se llevan muy bien, por lo que no tiene problema con ninguno de ellos.

“Yo con Alex Gou me llevo increíble, con el elenco base del Tenorio Cómico también y no tengo ninguna bronca y por eso, porque les gusta mi trabajo y me caen increíble, la relación que inició cuando participé en la primera temporada que me invitaron, desde entonces nos llevábamos muy bien. Este año Alex Gou y yo nos topamos en una premiere, en un restaurante, y la última vez me comentó que qué estaba haciendo en estos días y en un mensaje me preguntó si quería entrarle al Tenorio Cómico, para ser parte de la obra”

Alex Montiel