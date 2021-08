Jorge Van Rankin revela amorío con Andrea Legarreta

Jorge Van Rankin se encuentra en medio de la polémica, luego de que compartió un controversial video por la muerte de Sammy Pérez , ya que aseguran que solo lo hizo por compromiso.

Sin embargo Jorge Van Rankin volvió a generar controversia al revelar que tuvo un amorío con Andrea Legarreta y que incluso bailaron toda la noche.

Jorge Van Rankin y Andrea Legarreta han trabajado juntos por varios años en el programa Hoy. Aunque el conductor ya no mantiene exclusividad con Televisa sigue en varios proyectos de la televisora.

Durante muchos años Jorge Van Rankin ha presumido que pudo salir con diferentes mujeres muy bellas. Sin embargo sorprendió al revelar que incluso tuvo un amorío con Andrea Legarreta.

En el programa ‘Miembros al aire’ Jorge Van Rankin habló sobre su frase con la que liga: “luces exquisita”. De acuerdo con el conductor, está le ha funcionado para conquistar a varias mujeres.

“Una frase que nunca me ha fallado, ya cuando vas con todo te le quedas viendo así bonito, agradable, con un tono bonito y le dices sabes que reina ‘luces exquisita’, nunca falla”

Ante la burla de sus compañeros, Mauricio Castillo señaló que Alessandra Rosaldo no recibió con agrado esta frase de Jorge Van Rankin ya que se encontraba ebrio.

“Alessandra lo que dijo ‘yo me acuerdo un día en un antro, que llegaste tú y estabas pedisimo y llegaste y me dijiste luces exquisita, nada más del aliento me desmaye”

Mauricio Castillo