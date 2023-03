Andrea Legarreta harta de Alfredo Adame prepara demanda, pero el conductor tiene como responderle y asegura que puede taponearle cada una de sus acciones legales.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Andrea Legarreta -de 51 años de edad- explotó en contra de Alfredo Adame, luego de que se burló de su separación con Erik Rubín -de 52 años de edad-.

Aunque había confesado que ya no hablaría e Alfredo Adame pues era darle más promoción, Andrea Legarreta se mostró harta de todos los ataques que ha recibido del conductor por lo que ya prepararía una demanda.

Sin embargo, Alfredo Adame -de 64 años de edad-se mostró tranquilo de las acciones legales que realizaría Andrea Legarreta en su contra e incluso hizo una fuerte declaraciones sobre su separación de Erik Rubín.

Pese a que trabajaron juntos en el programa Hoy, desde hace varios años Alfredo Adame ha arremetido en contra de Andrea Legarreta.

En diversas entrevistas Alfredo Adame ha acusado a Andrea Legarreta de utilizar su poder para correr a diferentes personas en Televisa, desde productores hasta conductores.

Ante los constantes ataques de Alfredo Adame, Andrea Legarreta dejó en claro que ya no hablaría del conductor pues lo único que buscaba era publicidad.

Sin embargo en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Andrea Legarreta se mostró harta de los ataques de Alfredo Adame y reveló que lo demandará.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Andrea Legarreta señaló que procederá legalmente contra Alfredo Adame luego de que la tachó como “cáncer” tras su separación de Erik Rubín.

“Estoy preparando una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta. No para de hablar de mí. Habla a veces de mentiras, en su locura decidió hablar de mi”

Visiblemente molesta, Andrea Legarreta pidió que ya no se le pregunte a Alfredo Adame sobre ella pues solo aprovecha cualquier oportunidad para despotricar en contra de ella.

“Les pido que no le pregunten de mí. Se siente con la libertad de opinar y de hablar. No formen parte de esto. Ya estuvo bueno, yo me haré cargo de eso. No vuelvan a poner mi nombre en su boca. No tiene nada que opinar de mi vida”

Andrea Legarreta