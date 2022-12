Andrea Escalona se desnuda embarazada para recibir a su bebé que llama “dulce espera” y comparte cómo se encuentra luego de que dejó el programa Hoy para darle la bienvenida a su hijo.

Fue el pasado 1 de diciembre que Andrea Escalona de 36 años de edad se despidió de los televidentes del programa Hoy y es que se va a ausentar unos días por el nacimiento de su hijo.

Lejos del programa Hoy, Andrea Escalona se ha mantenido muy activa en sus redes sociales en donde ha compartido sobre cómo se prepara en estos últimos días de su embarazo. Junto a su pareja Marco Estrada, la conductora se ha mostrado muy emocionada de convertirse en mamá.

El pasado 22 de junio, Andrea Escalona sorprendió a sus seguidores y compañeros del programa Hoy al anunciar que se encontraba embarazada.

Desde el primer momento, Andrea Escalona se mostró muy emocionada de convertirse en mamá ya que señaló que era un regalo que le había mandado su mamá Magda Rodríguez desde el cielo.

A unos días de convertirse en mamá, Andrea Escalona compartió una sesión de fotos en la que aparece desnuda y muestra su pancita de embarazo en la recta final.

En su cuenta de Instagram, Andrea Escalona posó en topless y señaló que ya se encuentra ansiosa de poder conocer a su hijo pues desde que se enteró que se encuentra embarazada ha sentido una gran emoción.

Andrea Escalona reconoció que aunque no le gusta esperar, desde que se enteró que se encontraba embarazada ha tenido mucha paz y tranquilidad.

“Eres la espera más bonita qué hay y eso que no me gusta esperar! desde que me enteré que venías me das tranquilidad y paz” (sic)

Andrea Escalona