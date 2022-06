Acá te contamos quién es Marco, el padre del bebé que está esperando Andrea Escalona, la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez.

Sí, Andrea Escalona está embarazada. Así lo anunció esta mañana de miércoles la conductora de Hoy. Revelación que dejó boquiabiertos a sus compañeros quienes llegaron a pensar que se trataba de una broma.

“Tengo 13 semanas. Todo está bien. Ha sido algo super bonito que todavía no me lo creo, pero que ahí está. Efectivamente estoy embarazada”, dijo Andrea Escalona a la par que mostró un ultrasonido.

Andrea Escalona está embarazada (Hoy)

¿Bebé de Andrea Escalona es niña?

Con lágrimas en los ojos, Andrea Escalona se dijo feliz por su embarazo, por la llegada de su bebé quién no quiso aclarar si será un niño o una niña.

“Le agradezco mucho a mi mamá, sé que desde el cielo me lo mandó, sé que Magdita quiere regresar”, dijo Andrea Escalona, por lo que rápidamente Galilea Montijo preguntó si es una niña la que viene en camino.

Sin embargo, Arath de la Torre agregó que existe la posibilidad de que se trate de un niño por lo que propuso armar una quiniela entre los conductores del matutino de Televisa.

Por lo que Andrea Escalona aclaró que aún no sabe de qué sexo es su bebé por lo que aún no elige el nombre. “Lo llamo ‘churrite’ porque todavía no le pongo la ‘o’, o la ‘a’”, subrayó.

Andrea Escalona desconoce el sexo de su bebé (Hoy)

Pero, ¿quién es el padre del bebé de Andrea Escalona?

Desde que Andrea Escalona reveló tener novio, la conductora televisiva y cantante ha hecho todo lo posible por mantener en el anonimato a su pareja.

Por lo que lo único que se sabe del hombre que hace feliz a Andrea Escalona, de 35 años de edad, se llama “Marco”.

Andrea Escalona presume a su nuevo novio (@andy_escalona / Instagram)

Debido a que él está alejado del medio artístico, la conductora se ha asegurado de que pase desapercibido hasta en las fotografías, razón por la que su rostro no es tan conocido.

Incluso, Marco se las ingenió para ocultar parte de su rostro en el video con el que se anuncia el embarazo y es que aparece con tapabocas.