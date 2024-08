Ana María Alvarado sigue padeciendo secuelas emocionales tras ser despedida por Maxine Woodside, quien le sigue debiendo su liquidación.

En febrero de 2023, Ana María Alvarado -de 55 años de edad- reveló que tras más de 30 años de trabajo, había sido despedida de Todo para la Mujer.

La periodista expresó llorando que Maxine Woodside -de 75 años de edad- la había corrido y desde ese año llevan una demanda laboral.

Maxine Woodside negó que haya despedido a Ana María Alvarado y después no quiso pagarle su liquidación.

A más de un año del despido de Ana María Alvarado y los pleitos legales que sostiene con Maxine Woodside, la conductora revela que sigue muy afectada por su despido.

Ana María Alvarado es conductora de Sale el Sol y fue ahí donde hablaron de los duelos tras dejar un trabajo.

La conductora recordó que antes de su despido pasó años complicados, pues tuvo serios problemas de salud tras detectarle un tumor.

Ana María Alvarado recordó que perder su trabajo en Todo para la Mujer le dolió mucho.

“Que me quitaran del radio me dolió triple, porque había dedicado mi vida. Ahí me casé, ahí tuve hijos, nunca descansé, siempre he sido cumplida”

Ana María Alvarado