¿Ana María Alvarado salió del programa de Maxine Woodside porque no hay dinero? Una nueva versión sobre los cambios en Todo para la Mujer apunta a que la falta de liquidez sería la respopnsable de que la periodista esté cerca del desempleo.

En su programa En Shock Live, de YouTube, los periodistas Jorge Carbajal y Felipe Cruz comentaron que tras la muerte de Alejandro Iriarte, hijo de Maxine Woodside, la longeva conductora volvió a su programa dispuesta a hacer cambios.

Uno de ellos ha sido la salida de las productoras que llevaban muchos años en Todo para la Mujer, pero el que más ruido ha causado es el casi despido de Ana María Alvarado.

Y es que, la propia Ana María Alvarado confirmó que luego de más de tres décadas con Maxine Woodside, en las que casi apareció diario, ahora su participación será reducida a sólo un día en la emisión.

De acuerdo con Jorge Carbajal y Felipe Cruz los cambios en el programa han sido ejecutados por Fernando Iriarte, ahora que su mamá se encuentra de luto por la muerte de su hijo menor y sin ánimo para retomar sus labores.

Lo malo es que Ana María Alvarado terminó siendo la más perjudicada, pues a pesar de ser considerada la mano derecha de Maxine Woodside, decidieron dejarla prácticamente fuera del programa

Además, según Jorge Carbajal, el sueldo de Ana María Alvarado también se vería reducido por su poca participación en Todo para la Mujer. Ante ello, el periodista y su colega Felipe Cruz, comentaron:

“A mí se me hace se me hace algo muy fuerte; si los que estamos desde afuera, como público, lo vemos así, imagínate ella, que un día te hablen y te digan, ‘no, pues qué crees, reina, que entran otros y tú te quedas un día’... Prácticamente con eso te están anunciando ya la salida, ni siquiera te están diciendo tres veces por semana, cada tercer día, no, ya solamente un día y eso nomás para que no digas que te sacamos por por la puerta de atrás, pero ya es más bien como un premio de consolación y no porque realmente la hagan sentir importante o necesaria dentro de una producción”

Jorge Carbajal y Felipe Cruz