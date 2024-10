Ana María Alvarado sigue en pleito con Maxine Woodside y lamenta que su ex jefa sostuviera su mentira “viéndola a los ojos” para no pagarle 32 años de trabajo.

Ha transcurrido un año del despido de Ana María Alvarado -de 55 años de edad- del programa de radio Todo para la Mujer, donde compartió micrófono con Maxine Woodside.

La conductora emprendió acción legal contra su ex jefa y tras negarse a pagar su liquidación por más de 30 años de trabajo, niega que hayan tenido una relación laboral.

Maxine Woodside insiste en no pagarle a Ana María Alvarado

El pasado 16 de octubre cumplió 35 años al aire el programa Todo para la Mujer y Ana María Alvarado mandó a felicitar a Maxine Woodside, quien no dudó en hablar de ella en el festejo.

Maxine Woodside -de 76 años de edad- sigue sin pagar la liquidación que le corresponde a Ana María Alvarado, la cual podría ser millonaria por las décadas que trabajaron juntas.

Ana María Alvarado (@anamaalvarado)

La veterana conductora habló con los medios de su demanda con Ana María Alvarado y aunque no dijo su nombre, era evidente que se refería a ella.

“Cuando la gente se va enojada y se va disgustada siempre te echan encima la aburridora, el tiempo todo lo pone en su lugar. Tuvimos una audiencia y a ella le fue de la patada porque corrieron a su abogado de la sala y ahí va, que resuelvan los jueces y la autoridad” Maxine Woodside

Maxine Woodside insiste que ella no despidió a Ana María Alvarado y aceptó que no piensa pagarle nada.

“Yo ni la corrí, ni le pagué, ni la contraté, ni tengo por qué pagarle nada. Estuvo conmigo sí, éramos compañeras sí, pero yo no la contraté, yo no le pagaba, que demande a quien la contrató, no a mí” Maxine Woodside

Maxine Woodside (Agencia México)

Ana María Alvarado responde a Maxine Woodside y revela que se atrevió a mentirle en la cara

Las palabras de Maxine Woodside fueron expuestas en el canal de YouTube de Ana María Alvarado, donde le recordó a su ex jefa que sí fue ella quien la contrató y quien le pagaba.

“Hay grabaciones donde ella recuerda que me vio en un pasillo de Radio Fórmula, ella lo ha contado (...) ella me dice: ‘¿Por qué no te vienes conmigo?’ y yo le dije que tenía mi plaza sindical y ella me dijo: ‘Yo lo arreglo’, lo ha contado” Ana María Alvarado

Ana María Alvarado recuerda que fue Maxine Woodside quien le ofreció trabajo , por lo que sí es responsable de liquidarle los más de 30 años de trabajo en Todo para la Mujer.

“Ella está echando la bolita a Grupo Fórmula y Grupo Fórmula se la echa a ella” Ana María Alvarado

La conductora explica que no corrieron a su abogada de la audiencia como asegura Maxine Woodside, sólo le llamaron la atención.

“No es que me fue fatal en la audiencia como ella lo quiere hacer ver, porque ella no ha estado en otros momentos donde a su abogado lo han regañado (...) viéndome a la cara en la audiencia, en la pasada, dijo mentiras porque viéndome a los ojos me dijo: ‘Nunca te contraté, nunca te pagué, nunca te pagué, fuimos compañeras” Ana María Alvarado

Ana María Alvarado narra que durante la audiencia con Maxine Woodside, su ex jefa la miró a los ojos y le reiteró que nunca la contrató y que tampoco la había despedido.

La conductora explica que Maxine Woodside recibía un presupuesto de Radio Fórmula y ella repartía el dinero entre su equipo, por lo que ella sí era quien le pagaba.

Ana María Alvarado confía en las autoridades y que Maxine Woodside al final le termine pagando.