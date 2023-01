Diversos medios de comunicación están informando la salida de Ana María Alvarado de Sale el Sol, programa que tendrá algunos cambios a fin de adaptarse a las exigencias de la audiencia así como superar expectativas.

El motivo sería que Ana María Alvarado, de 54 años de edad, ya no encaja en el nuevo concepto por lo que su lugar lo ocuparía la conductora de televisión Aurora Valle, de 42 años de edad.

Aurora Valle (@auroravallel / Instagram)

Ana María Alvarado aclara si se va o no de Sale el Sol y llega Aurora Valle

Sin embargo, una vez que Ana María Alvarado se enteró de este rumor se dio a la tarea de abordarlo en su programa de YouTube, donde aseguró que hasta el momento la producción no le ha dicho nada.

“Hasta el día de hoy no he sido informada de ningún cambio, hasta ahora no me han informado”, señala Ana María Alvarado, quien ser consciente que todo puede pasar.

“Tengo entendido que Aurora Valle está en Televisa, todo puede suceder, no me han avisado”, agrega y sin más deja entrever que este rumor la tiene nerviosa.

“Pregunté y me dijeron que no es cierto. Todos seguimos, todo el elenco”, insiste y recuerda la próxima integración de Gabriela Crassus, de 40 años de edad. Así como desmiente la llegada del productor televisivo Memo del Bosque.

Pero esta información no es del todo oficial, la propia lo señala ya que en la televisión todo puede cambiar de un día a otro.

“Pero lo ejecutivos hasta Hoy me dicen que sigo en Sale el Sol”, apunta y aprovecha para reconocer el trabajo de la actual productora Alejandra Luc, de edad desconocida.

Y tras echarle flores a su jefa por su estilo y por mantener un buen rating, la periodista asegura que “no está pegada a la silla con Kola-Loca” y que suceda lo va a entender.

No es la primera vez que se habla de la “salida” de Ana María Alvarado, en septiembre del año pasado, el rumor llegó a Internet.

Esto tras la salida de Gustavo Adolfo Infante, quien quedó fuera del matutino porque “su imagen estaba sobreexpuesta”.