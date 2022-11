Ana Claudia Talancón estaría por cumplir uno de sus anhelos, pues va adoptar y ya está en proceso de poder ser madre.

La actriz Ana Claudia Talancón de 42 años de edad, está comprometida con Alejandro Lopart y desde hace un tiempo habrían iniciado los trámites para poder adoptar.

El proceso de adopción inició en mayo de 2022, pero Ana Claudia Talancón ya no había dado detalles de cómo va marchando el trámite.

Durante una alfombra roja, Ana Caludia Talancón fue cuestionada sobre cómo va el proceso de adopción que inició hace cinco meses.

La actriz de ‘Soy tu fan’ dice que ha sido bastante difícil, pues son trámites burocráticos y debe de cumplir con una lista larga de requisitos.

Mientras sigue en espera de que le den adopción a un hijo, Ana Claudia Talancón se está preparando emocional y económicamente para recibir al nuevo miembro de su familia.

Fue cuestionada sobre si piensa adoptar a un bebé o un niño más grande , a lo que Ana Claudia Talancón se negó a contestar.

“La verdad no me gustaría profundizar en eso, ya que me encuentro justo en el proceso y no quisiera profundizar al respecto”

Ana Claudia Talanzón