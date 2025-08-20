Ana Bárbara -de 54 años de edad- ya no se va a reconciliar con sus papás porque la relación se rompió.

Recientemente, Ana Bárbara estuvo en San Luis Potosí y fue cuestionada sobre si vería a sus padres, pero su respuesta fue contundente.

Ana Bárbara ya no quiere reconciliarse con sus papás

Durante un encuentro con medios, Ana Bárbara fue cuestionada sobre si se reuniría con sus papás y respondió que no.

Ana Bárbara ha estado varios años distanciada de sus padres, quienes han expresado su descontento por su relación con Ángel Muñoz.

La cantante ha tratado de mantenerse al margen de los escándalos, pero su vida se ha convertido del dominio público.

Aunque Ana Bárbara dio a entender que está abierta al cariño de los demás, dejó claro que no buscará acercarse a sus padres.

“Solamente mi corazón está lleno de amor, venga lo que venga”, comentó a la prensa.

Ana Bárbara lleva un año sin hablar con sus padres

Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara, reveló a Gustavo Adolfo Infante que su hija llevaba un año sin hablarle; esto ocurrió en junio de 2025.

El padre de Ana Bárbara mencionó que la cantante se distanció y no lo ha llamado, ni en las fechas especiales.

Supuestamente, Ana Bárbara se alejó de su familia tras iniciar su relación con Ángel Muñoz.

Antero Ugalde dice que hace algunos años, Ana Bárbara envió a su hermano Francisco Ugalde para confrontarlo por hablar de ella en los medios.

Incluso, temía que Francisco Ugalde lo golpeara por influencia de Ana Bárbara .

Sin embargo, una hermana de Ana Bárbara, Sabina Ugalde, desmintió a su padre y aseguró que era un “hombre dramático que le gustaba hacerse la víctima”.

Ana Bárbara ya no tiene contacto con sus padres y tampoco con su hermano, Francisco Ugalde.

Quien acusó a la cantante de apropiarse de una canción y ella lo denunció por violencia intrafamiliar.