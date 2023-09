Ana Bárbara ya se enteró que Alicia Machado está acusando a José Manuel Figueroa de haberla golpeado años atrás, por lo que celebra que las mujeres levanten la voz contra la violencia de género.

“Qué bueno que las mujeres hagan labor”, destacó Ana Bárbara, de 52 años de edad, a la prensa, a quienes asegura esto puede ayudar a que las agresiones disminuyan.

Como era de esperarse, reporteros no se quedaron con las ganas y preguntaron a Ana Bárbara si ella también fue violentada como Alicia Machado, de 46 años de edad.

Específicamente por José Manuel Figueroa, de 48 años de edad, y es que Ana Bárbara tuvo un romance con el cantante entre los años 2001 y 2002.

Ana Bárbara aclara si José Manuel Figueroa la maltrató como Alicia Machado cuando fueron novios

Un poco nerviosa, Ana Bárbara, ex de José Manuel Figueroa, aseguró que ella tiene su historia y en su momento hablará de ella cuando esté lista y sus terapeutas le den luz verde para hacerlo.

Y aunque no dijo con palabras textuales que fue violentada por José Manuel Figueroa, la cantante reforzó el supuesto...

“Espero que mis terapeutas me den de alta para hablar de mi vida. Oye, mis terapeutas me den la oportunidad de hablar de mi vida y otros rogando para que eso no suceda”, bromeó la también compositora.

Ana Bárbara, al igual que Alicia Machado, fue novia de José Manuel Figueroa

A finales del 2001, Ana Bárbara y José Manuel Figueroa acapararon titulares debido a que la prensa se enteró de su romance, el cual no duró mucho ya que terminó en 2002.

Debido a que ambos aseguraban haber vivido cosas hermosas así como hablaban bien del otro, una década después se creyó que habría reconciliación.

No obstante, el romance jamás se retomó, pero sí volvieron a involucrarse ahora en una pelea que inició José Manuel Figueroa al asegurar que es el creador de la canción Fruta Prohibida.

En aquel momento no pidió regalías ni que se le concedieran los derechos, pero sí que Ana Bárbara reconociera públicamente que él creó el tema.

Ana Bárbara nunca lo hizo pues asegura ella fue quien la compuso.