Durante un episodio de ‘Secretos Indomables’, el reality show donde participa Alicia Machado, reveló haber sido golpeada y amenazada de muerte por José Manuel Figueroa.

En el 2006, Alicia Machado -de 46 años de edad- sostuvo una relación con José Manuel Figueroa, sobre quien por fin reveló haber sido violentada y golpeada brutalmente.

Pero tras el escándalo que se armó sobre -nuevamente- declaraciones de violencia sobre José Manuel Figueroa -de 48 años de edad-, él salió a decir que Alicia Machado solo busca fama por estar en un reality show.

Asimismo, señaló que fue Alicia Machado quien lo amenazó con un cuchillo.

José Manuel Figueroa, cantante. (Antonio Cruz / Cuartoscuro)

Alicia Machado expone el violento noviazgo que tuvo con José Manuel Figueroa

Una vez más, José Manuel Figueroa se ve metido en controversia por sus relaciones, y esta vez Alicia Machado decidió romper el silencio en el reality show ‘Secretos Indomables’ de Canela TV.

Alicia Machado (@machadooficial / Instagram)

En el último episodio del reality show, la venezolana se abrió al resto de las integrantes -incluyendo Ninel Conde de 46 años de edad, también ex de José Manuel Figueroa- a hablar de la violencia que vivió.

“El que pega una vez, pega dos veces”, fue lo que la modelo declaró para luego decir directamente que José Manuel Figueroa la golpeó brutalmente, sin nada de indirectas.

En el 2006, ambos sostuvieron una relación, y aunque Alicia Machado ya había dejado entre ver la violencia que vivió con él, nunca había sido tan directa como esta ocasión.

Explicó que aquel momento violento lo vivió con José Manuel Figueroa, cuando le cuestionó sobre cómo iba a festejarle su cumpleaños, pero asegura que este se exaltó porque había consumido drogas.

“Él se había ido de fiesta y no sé qué tanta droga que metía (...) yo llegué y le dije -necesito que me digas qué vamos a hacer porque mis amigos me están organizando una fiesta- se golpea y me vuela una cachetada de la nada (...)”. Alicia Machado, modelo.

Como reacción, el cantante golpeó a Alicia Machado y asegura que hasta le fracturó la zona, para luego patearla sin piedad -narrando que él traía botas-.

“Me vuela el cachetadón que no sé ni cómo no me voló un diente, yo ruedo y pego contra la pared de la cocina y me quedo en shock, este cuate se viene encima de mí, me empieza a dar patadas en el suelo con una bota (...)”. Alicia Machado, modelo.

Según lo narrado, cuando Alicia Machado se fue de la casa, él habría pensado que iba ir a denunciarla o algo similar, porque le aventó una piedra al parabrisas de su camioneta.

“Yo no sé si él tipo creyó que yo lo iba a denunciar, iba a policía o qué, agarra una piedra y se la avienta y me rompe el vidrio de atrás”. Alicia Machado, modelo.

Alicia Machado asegura que el testigo de su violencia fue el relacionista público que tenía en ese momento, pues este se metió a defenderla de José Manuel Figueroa.

Asimismo, detalló que nunca había hablado de ello porque José Manuel Figueroa la tenía amenazada de muerte, aunque asegura que se “consiguió” uno más “chingón que él”, y fue cuando la dejó de molestar.

“Nunca lo había hablado, pero ya me vale madre, ¿cuántas veces más me va a amenazar de muerte? (...) El tiempo ha pasado y conseguí quién me defendiera en su momento”. Alicia Machado, modelo.

José Manuel Figueroa dice que el violentado fue él y que Alicia Machado solo busca fama

Alicia Machado acusó a José Manuel Figueroa de haberla golpeado y amenazado de muerte, pero él ya dio su réplica y negó que en la relación pasara eso, sino viceversa.

En una entrevista que el cantante dio a Sale el Sol, para ejercer su derecho de réplica, apuntó que fue Alicia Machado quien lo golpeó aquella vez, cuando él estaba planeando su fiesta de cumpleaños.

El cantante aseguró que ella lo golpeó en un arranque de celos, cuando él solo estaba hablando con mujeres para invitarlas a la fiesta sorpresa que le estaba preparando a su entonces novia.

Luego de que la fiesta se hizo, José Manuel Figueroa le pidió a Alicia Machado irse de su casa “porque no se sentía cómodo con ella” y fue cuando esta lo amenazó con un cuchillo.

“Yo junto con su relacionista le planeamos la fiesta sorpresa, pero se enojó, se puso celosa porque decía que estaba yo sospechoso hablando por teléfono con otras mujeres, me dio un reversazo espectacular (...) al día siguiente le pedí que se retirara de mi casa y fue cuando se puso como loca, tumbó el portón de la casa con su camioneta (...) Su RP te puede informar del cuchillo que sacó ella para amenazarme”. José Manuel Figueroa, cantante.

Al igual que la venezolana, José Manuel Figueroa apuntó que el testigo es el relacionista público, asegurando que él vivió aquel episodio donde tuvo que detenerla a ella.

Por otra parte, negó haberla amenazado de muerte, señalando que “se sabe” que la que tiene vínculos con personas capaces de eso es ella, (su supuesta expareja El Indio).

“Amenazar de muerte viene al revés, todos sabemos con quién está casada, con quien tuvo un hijo, por amistades mutuas se había llegado al acuerdo de que ella no me iba a mencionar y yo tampoco a ella (...) No me dedico a ese tipo de cosas, no tengo el poder, la amenaza fue de su parte hacia acá”. José Manuel Figueroa, cantante.

Cabe destacar que Alicia Machado nunca ha confirmado haber tenido una relación con el narcotraficante El Indio -de quien se desconoce la edad- y que este sea este el padre de su hija Dinorah -de 15 años de edad-.

Asimismo, José Manuel Figueroa pidió a Alicia Machado dejar de exponerlo en los realities, señalando que sí de lo que le acusa es verdad, “que vaya a las autoridades”.

“Si va a ser un frente para la mujer violentada, que no lo haga aprovechando o queriendo vender un reality show, que lo haga en forma, bajo la ley, especialmente si tiene a Alejandro Tinajero, que en ese momento era su RP y es testigo (...)”. José Manuel Figueroa, cantante.

José Manuel Figueroa asegura que Alicia Machado saca el tema de su relación de 2006, solamente cuando está en realities, pues lo que busca es fama.

“Ella sabe muy bien cómo se manejan los reality shows y curiosamente, anteriormente, nunca me mencionada como pareja, y ahora que lo necesita, ahora sí me menciona (...) sabe cómo manejarse en los realities (...) no me mencionaba y ahora que quiere empujar o crear una nota, aquí estoy”. José Manuel Figueroa, cantante.

José Manuel Figueroa negó categóricamente “jamás, nunca” haberle pegado a Alicia Machado.

¿Ninel Conde confirma la versión de José Manuel Figueroa golpeador? Esto le dijo a Alicia Machado

Alicia Machado denunció haber sido golpeada por José Manuel Figueroa y aunque él niega que haya sido así e incluso dice, “solo busca fama”, la reacción de Ninel Conde da mucho de qué hablar.

Ninel Conde (@ninelconde / Instagram)

En el reality show donde Alicia Machado confesó la violencia que vivió, está Ninel Conde, quien es expareja de José Manuel Figueroa, pero ¿qué dijo?

La reacción primera de Ninel Conde cuando escuchó Alicia Machado hablar de la violencia de José Manuel Figueroa, fue decir “muy fuerte”.

Al final de la narración de Alicia Machado, Ninel Conde se le acercó y la abrazo, dejándole ver su apoyo y que “algún día” ella le contará lo que vivió, aunque por ahora prefiere ser reservada.

“Lo sé mami, yo no quiero entrar en detalles, porque la verdad yo soy más reservada, pero ya te contaré algún día”. Ninel Conde, actriz.

Ninel Conde sostuvo una relación amorosa con José Manuel Figueroa entre 2003 y 2006, de modo que la siguiente conquista del cantante fue Alicia Machado.