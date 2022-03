Ana Bárbara llama misógino a José Manuel Figueroa por insinuar que es dueño de la canción ‘Fruta Prohibida’. La cantante puntualizó que le parece machista que digan que no fue la autora del tema.

A través de las redes sociales, José Manuel Figueroa causó gran controversia luego de que insinuó que Ana Bárbara no era la autora del tema ‘Fruta Prohibida’.

En entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’, Ana Bárbara mostró su inconformidad pues destacó que ese tipo de comentarios son machistas.

En sus redes sociales, José Manuel Figueroa compartió un video en el que aparece cantando la canción ‘Fruta Prohibida’, sin embargo lo que sorprendió es que insinuó que ese tema no era composición de Ana Bárbara.

Cabe recordar que este tema fue grabado hace doce años por ‘Los Elegidos’, agrupación conformada por los hermanos de Ana Bárbara. Hace un año la cantante lo retomó y le dio su propio estilo.

En conversación con el programa ‘Venga la Alegría’, Ana Bárbara fue cuestionada sobre las declaraciones de José Manuel Figueroa.

Aunque reveló que no se encontraba al tanto de lo sucedido, Ana Bárbara señaló que si había dicho lo que le comentaban le parecía algo misógino y machista por parte José Manuel Figueroa.

Y es que Ana Bárbara señaló que el comentario de José Manuel Figueroa solo mostraría que no cree que ella pueda escribir ese tema.

Durante su conversación Ana Bárbara recordó que escribió varios temas, muchas de las cuáles han marcado su trayectoria artística.

Ana Bárbara puntualizó que todas las canciones que escribió se encuentran perfectamente registradas por lo que no teme que haya algún tipo de situación legal.

En el video Ana Bárbara le pidió a José Manuel Figueroa pensar sus comentarios pues señaló que sería horrible que él pensará que ella no es capaz de escribir la canción ‘Fruta Prohibida’.

Ana Bárbara reconoció que la carrera en el medio artístico es muy difícil para las mujeres, ya que se tienen que dividir en muchas partes.

En su conversación, Ana Bárbara lamentó que no hay mucho espacio para las mujeres e incluso hay personas que piensan que no pueden vender lo mismo que un hombre.

“Además los espacios casi casi están destinados para hombres, tú te fijas en la radio ahorita, lo difícil, claro que agradezco los espacios que de repente nos brindan y nos dan, yo he escuchado a los nombres, no me lo han dicho, yo he escuchado a gente que dice ‘las mujeres no suenan, las mujeres no les gusta, las mujeres no venden’”

Ana Bárbara