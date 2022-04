El cantante y compositor José Manuel Figueroa dice que quiere que Ana Bárbara lo reconozca como autor de la canción ‘Fruta prohibida’ o comenzará una batalla legal.

La disputa comenzó cuando el hijo de Joan Sebastian compartió un video donde interpretaba la canción ‘Fruta prohibida’ y dio a entender que él había sido el autor de esta melodía.

Ana Bárbara fue cuestionada sobre el video y aseguro que no lo había visto, pero la actitud de José Manuel Figueroa le parecía machista, pues era como decir que ella no podía ser capaz de componer la canción.

Todo indicaba que la ‘pelea’ quedaría en rumores, pero el compositor volvió a decir que quiere que lo reconozcan como autor de ‘Fruta prohibida’.

José Manuel Figueroa ya comenzó una batalla legal por ‘Fruta prohibida’

Durante una entrevista en el programa ‘Venga la Alegría’, José Manuel Figueroa dijo que ya comenzó una demanda por la autoría de la famosa canción interpretada por Ana Bárbara.

“Yo no he dicho que no sea de ella, siempre va ser de ella, se la compuse y a ella se la hice con muchísimo amor y muy enamorado en su momento” dijo el hijo de Joan Sebastian.

José Manuel Figueroa dice que lo único que quiere es que se le reconozca como autor, pues él la escribió.

Dice que desde hace tres años, platicó con Ana Bárbara para que compartieran el crédito por la melodía.

Asegura que no busca dinero o regalías por la canción, pues fue un regalo que le hizo a Ana Bárbara.

Pero si es necesario para él que lo conozcan como el creador de la popular canción, pues es un clásico de la música regional mexicana.

“No le estoy pidiendo regalías pasadas, ni futuras, ni presentes. Yo lo único que quiero es que me de el reconocimiento de la obra” dijo José Manuel durante la entrevista en ‘Venga la Alegría’.

José Manuel Figueroa asegura que este tipo de situaciones son comunes entre compositores, pero no dio más detalles del litigio legal que tendrá con Ana Bárbara.

Por otro lado, Ana Bárbara dijo que ‘Fruta prohibida’ fue escrita por ella hace 15 años y como esta ha escrito varias canciones que han sido interpretadas por cantantes reconocidos.

Se desconoce si José Manuel Figueroa ya habló con Ana Bárbara o si podrían llegar a un acuerdo para evitar una pelea legal.