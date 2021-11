AMLO intervendrá en el caso de Octavio Ocaña porque hay dudas como en Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que intervendrá en el caso de Octavio Ocaña, quien murió el pasado 29 de octubre, porque hay dudas como en el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con AMLO, su gobierno, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), va a intervenir en todos aquellos casos en que los familiares de víctimas lo pidan. Como ocurrió con el papá del actor Octavio Ocaña.

Durante la conferencia mañanera del 4 de noviembre, AMLO aseguró que durante el sexenio pasado se cometió un “error gravísimo” al tratar de cambiar lo que sucedió en Iguala, con los 43 normalistas de Ayotzinapa.

AMLO dijo que el caso Ayotzinapa debe ser una lección para todos lo que se dedican a los asuntos públicos para que se dejen de encubrir delitos.

AMLO aseguró que le conviene a las Fiscalías Estatales que la FGR atraiga casos para que “se aclaren las cosas”

Asimismo, aseguró que no se debe proteger a nadie ni encubrir ningún delito, aunque se trate de familiares y comportarse con rectitud para poder tener autoridad moral.

“No se puede proteger a nadie, no se debe proteger a nadie…Uno no debe de encubrir. Para decirlo más coloquialmente, además de la responsabilidad de uno y de la rectitud para tener autoridad moral, porque si hay autoridad moral hay autoridad política, además de eso no tiene por qué sudar uno calenturas ajenas. Trátese de quien se trate, aunque sean familiares”

AMLO