AMLO rechaza haber ordenado a la FGR pedir prisión preventiva para Emilio Lozoya

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó haber ordenado a la Fiscalía General de la República (FGR) pedir prisión preventiva para Emilio Lozoya.

En la conferencia mañanera del 4 de noviembre, AMLO negó haberle dado instrucciones a la FGR para ordenar la prisión preventiva contra el director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El presidente AMLO afirmó que él no da instrucciones en ese sentido y reiteró que la FGR es autónoma.

El presidente AMLO aseguró que nunca ha dado ni daría instrucciones a la FGR.

En este sentido, AMLO señaló que no ha dado ninguna instrucción de ese tipo ni con los periodistas que “más lo atacan”.

Tras rechazar haber dado instrucciones a la FGR en el caso de Emilio Lozoya, AMLO consideró que es un asunto de dignidad y principios.

El presidente AMLO indicó no exponerse a esas prácticas, así como de no establecer relaciones de complicidad con nadie.

“Siempre actúo con transparencia”, agregó AMLO a pregunta expresa sobre la decisión del Poder Judicial para considerar válido la solicitud de prisión preventiva contra Emilio Lozoya de la FGR en la audiencia del 3 de noviembre.

El presidente AMLO pidió confiar en la FGR y respaldó al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Del fiscal, AMLO dijo que es un hombre recto, íntegro y de su confianza.

Al respecto, el presidente AMLO sostuvo que el fiscal no se presta a simulaciones ni permitirá la impunidad o que actúe por consigna.

“Hay que tenerle confianza a la Fiscalía. Siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular. No va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna. Sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo”

AMLO