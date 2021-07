Altair Jarabo revela que su boda será en París

Altair Jarabo anunció en abril que se habría comprometido en matrimonio con el empresario de orpigen francés Frèdèric García, con quien llevaba varios años saliendo en secreto.

Aunque siempre ha sido muy reservada con su vida privada, la felicidad por enlace ha hecho que Altair Jarabo se abra un poco más y cuente algunos detalles de su próxima boda.

Entre lo poco que reveló, Altair Jarabo dejó entrever que el evento será de ensueño, pues aunque será muy íntimo, se realizará en París, la ciudad del amor.

En entrevista para la revista ‘Quién’, Altair Jarabo contó que tras su compromiso se mudó a Francia, pues será en ese país donde se realice su boda.

El evento sólo contará con la presencia de los amigos y familiares más cercanos de Altair Jarabo y su futuro esposo, pues a la pareja no le gustan mucho los eventos multitudinarios.

“Yo siempre tuve en mente, inclusive si [la boda] fuera en México, yo cerraba los ojos y nunca me imaginé una de esas cosas de 500 personas, la verdad no va conmigo, tampoco va con él y no creo tampoco en invitar por compromiso, va a ser algo íntimo y va a estar quien tenga que estar”

Altair Jarabo habló un poco sobre cómo será su vestido de novia , comentando que optará por un vestido femenino, pero no con muchos adornos.

“Yo siempre quise un vestido memorable, femenino, pero no muy cursi, la verdad no me gusta mucho el faralao ni los garigolis, así que no va a ser un vestido cursi... Muy a mi pesar, no va a ser mexicano”

Altair Jarabo