Altair Jarabo revela que su boda será en París

Altaír Jarabo anunció en abril que se habría comprometido en matrimonio con el empresario de origen francés Frèdèric García, con quien llevaba varios años saliendo en secreto.

Aunque siempre ha sido muy reservada con su vida privada, la felicidad por enlace ha hecho que Altaír Jarabo se abra un poco más y cuente algunos detalles de su próxima boda.

Entre lo poco que reveló, Altaír Jarabo dejó entrever que el evento será de ensueño, pues aunque será muy íntimo, se realizará en París, la ciudad del amor.

Altaír Jarabo explica por qué tendrá una boda muy pequeña

En entrevista para la revista ‘Quién’, Altaír Jarabo contó que tras su compromiso se mudó a Francia, pues será en ese país donde se realice su boda.

El evento sólo contará con la presencia de los amigos y familiares más cercanos de Altaír Jarabo y su futuro esposo, pues a la pareja no le gustan mucho los eventos multitudinarios.

“Yo siempre tuve en mente, inclusive si [la boda] fuera en México, yo cerraba los ojos y nunca me imaginé una de esas cosas de 500 personas, la verdad no va conmigo, tampoco va con él y no creo tampoco en invitar por compromiso, va a ser algo íntimo y va a estar quien tenga que estar” Altair Jarabo

Altaír Jarabo lamenta que su vestido no será de un diseñador mexicano

Altaír Jarabo habló un poco sobre cómo será su vestido de novia , comentando que optará por un vestido femenino, pero no con muchos adornos.

“Yo siempre quise un vestido memorable, femenino, pero no muy cursi, la verdad no me gusta mucho el faralao ni los garigolis, así que no va a ser un vestido cursi... Muy a mi pesar, no va a ser mexicano” Altair Jarabo

En cuanto a la posibilidad de que tenga una segunda boda en México, Altaír Jarabo dijo que para ella “boda sólo hay una”.

La actriz consideró que si bien, hay gente que opta por esta opción para facilitar la asistencia de más invitados, ella considera que con si hay varios eventos, se restan importancia mutuamente.

Sobre su luna de miel, Altaír Jarabo dijo que ella y su prometido estado en varios lugares, por lo que no tiene planeado algún viaje.

Lo que sí desean es disfrutar su boda, recorriendo Francia con sus amigos y familiares, para aprovechar su largo traslado al viejo continente.